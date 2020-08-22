Ці продукти вам точно додадуть зайвої ваги: виключіть їх з раціону

Продукти, які гарантовано додадуть зайву вагу (Фото: freepik.com)

Фахівці назвали продукти, які гарантовано ведуть до набору зайвої ваги

Фахівці назвали продукти, які гарантовано ведуть до збільшення ваги. Частина з них дуже шкідлива для організму і варто їх повністю виключити з раціону.

Дієтологи розповіли, які саме улюблені продукти доведеться прибрати з меню, щоб не набирати зайву вагу. Вони назвали альтернативу шкідливим продуктам. Про це пише Mport.ua.

Пончики. Така їжа регулярно призводить до появи зайвої ваги. Якщо зовсім відмовитися неможливо, то варто обмежитися тільки одним – в ньому міститься 260 калорій. А ось після цілої коробки доведеться пробігти 40 кілометрів, щоб позбутися від з'їденого.

Морозиво. На один стаканчик морозива припадає майже 500 калорій. У ньому міститься кальцій, але інші добавки роблять цей продукт досить небезпечним для ваги. Якщо встояти неможливо, то варто замінити морозиво іншими видами холодного десерту з меншою кількістю калорій.

Пиво. Дієтологи стверджують, що це далеко не самий корисний напій для організму. Одна банка об'ємом 350 мл містить 150 калорій, які не йдуть з організму, а накопичуються до іншої їжі та напоїв. Якщо дуже хочеться, то зрідка можна дозволити одну банку світлого пива – там не більше 100 калорій.

Чипси. Цей продукт використовують як закуску до пива, що робить його ще більш шкідливим для організму. В порції на 15 слайсів – 160 калорій. Якщо додати спеції, соуси та жир – це ще плюс 60 калорій. Чипси можна замінити знежиреним попкорном – в шести чашках не більше 100 калорій.

Хот-доги. Популярна їжа з заправок останнім часом стала особливо популярна. Зазвичай в хот-доги додають соуси, смажену цибулю, картоплю фрі – і це робить смачну їжу моторошним калорійним монстром, в ньому може міститися до 400 калорій. Замінити хот-доги можна звичайним арахісом, в ньому досить корисних жирів, клітковини та білка.

Газована вода. Навіть дорослим іноді хочеться солодкої води, і вони дозволяють собі повечеряти піцою і сильногазованим напоєм. В одній півлітровій пляшці міститься не менше 250 калорій, а в поєднанні з цукром, зайва вага і проблеми з організмом забезпечені. Газовану воду варто замінити звичайною водою, в крайньому разі – чорною кавою.

М'ясна піца. Найкорисніша піца – без борошна, цукру і дріжджів. Однак більшість любить піцу з ковбасою, шинкою, яловичиною або пепероні, а це значить, що в одному шматку не менше 300 калорій. Фахівці радять вибирати піцу з овочами – в ній міститься клітковина, а калорій в три рази менше.

Мега-бургери. Ще один сучасний продукт, який набирає популярність. У таких бургерах може міститися до 1000 калорій і до 75 грамів шкідливих жирів. Чим більше начинки – тим більше шансів набрати зайву вагу. Якщо дуже хочеться – краще вибрати варіант з пісним яловичим фаршем або індичкою, найоптимальніше – вегетаріанський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали спеції, які допоможуть скинути вагу.

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