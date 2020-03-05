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Розвінчаний головний міф про консерви: ковбаса шкідливіше

STYLERЖиття    05.03.2020 - 08:01
Розвінчаний головний міф про консерви: ковбаса шкідливіше
Дієтологи розповіли всю правду про консерви (фото: pixabay.com)

Дієтологи розвінчали головний міф про консерви

Дієтологи розвінчали популярний міф прихильників правильного харчування про те, що консерви - це дуже некорисно. Правда, це стосується тільки рибних виробів. Дієтологи з Іспанії впевнені, що в рибних консервованих продуктах немає нічого жахливого і насправді, бутерброд з ковбасою набагато шкідливіший для здоров'я.

Деякі види "баночок" дуже корисні, повідомляють у виданні La Vanguardia. Якщо рибні консерви хорошої якості - переживати про шкоду зовсім не варто. У цих продуктах міститься білок, омега-3 жирні кислоти. Таким чином, вони зруйнували міф про цю їжу. У цьому випадку, якщо ви піклуєтесь про фігуру і здоров'я, можете сміливо купувати хороший товар.

Єдина умова - ви повинні дивитися на склад, написаний на банці. Там повинно бути зазначено мінімум інгредієнтів. Вибирайте продукт, консервований у власному соку, а якщо в олії, то оливковій. Хороші рибні консерви будуть незмінно корисніше бутерброда з ковбасою, впевнені експерти з харчування.

Як ми раніше писали, фахівці з харчування назвали найшкідливіші продукти, які можуть повністю зіпсувати ваш нічний сон. Для того, щоб цього не сталося, вам слід не вживати цю їжу в якості вечері, інакше вранці ви виявите у себе на обличчі зім'ятість і оттеки.

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