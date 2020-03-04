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Вороги фігури та здоров'я: названо найнебезпечніші продукти в українських магазинах

STYLERЖиття    04.03.2020 - 07:59
Вороги фігури та здоров'я: названо найнебезпечніші продукти в українських магазинах
Продукти в супермаркетах небезпечні (фото: freepic)

Журналісти з'ясували, які продукти українці найчастіше купують в магазинах і чим вони небезпечні

Продукти у супермаркетах України найчастіше не відрізняються своєю корисністю для здоров'я. Найчастіше наші громадяни обирають зовсім нездорову їжу з величезною кількістю цукру і вуглеводів в ній. Такої думки дійшли журналісти ТСН, які провели експеримент. Вони перевіряли кошики покупців в українських супермаркетах.

Виявилося також, що у кожного четвертого українця надлишкова маса тіла і кожен четвертий українець страждає ожирінням. Головними ворогами фігури та здоров'я українців виявились такі продукти: білий хліб, ковбаса, м'ясо, жирні продукти.

Українці стоять на 13 місці за ожиріння в світі. Стало відомо, що громадяни нашої країни набувають цукор і соняшникову олію у великих кількостях.

Дієтолог розібрала продуктові кошики українців і розповіла, чим небезпечний той чи інший продукт.

Батон - продукт із білого борошна, який містить в собі масу вуглеводів і мінімум користі.

Ковбаса – виріб з переробленого м'яса та ще й з додаванням спецій-ароматизаторів. За висновком ВООЗ – шкідливий продукт, регулярне вживання якого може провокувати рак. Оцінка корисності – 0 балів. Альтернативою може стати запечене м'ясо.

М'ясо. До речі, свинина погіршує холестерин. Замість жирного м'яса вибирайте телятину або курятину.

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Як ми раніше повідомляли, 1 березня розпочався Великий піст, при якому слід відмовитися від ряду продуктів.

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