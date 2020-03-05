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Развенчан главный миф о консервах: колбаса вреднее

STYLERЖизнь    05.03.2020 - 08:01
Развенчан главный миф о консервах: колбаса вреднее
Диетологи рассказали всю правду о консервах (фото: pixabay.com)

Диетологи развенчали главный миф о консервах

Диетологи развенчали популярный миф приверженцев правильного питания о том, что консервы - это очень неполезно. Правда, касается это только рыбных изделий. Диетологи из Испании уверены, что в рыбных консервированных продуктах нет ничего ужасного и на самом деле, бутерброд с колбасой намного вреднее для здоровья.

Некоторые виды "баночек" очень полезны, сообщают в издании La Vanguardia. Если рыбные консервы хорошего качества - переживать о вреде совсем не стоит. В этих продуктах содержится белок, омега-3 жирные кислоты. Таким образом, они разрушили миф об этой еде.. В этом случае, если вы заботитесь о фигуре и здоровье, можете смело покупать хороший товар.

Единственное условие - вы должны смотреть на состав, написанный на банке. Там должно быть указано минимум ингридиентов. Выбирайте продукт, консервированный в собственном соку, а если в масле, то оливковом. Хорошие рыбные консервы будут неизменно полезнее бутерброда с колбасой, уверены эксперты по питанию.

Как мы ранее писали, специалисты по питанию назвали самые вредные продукты, которые могут полностью испортить ваш ночной сон. Для того, чтобы этого не произошло, вам следует не употреблять эту пищу в качестве ужина, иначе утром вы обнаружите у себя на лице помятость и оттеки.

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