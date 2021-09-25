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Разумков назвав процедуру ухвалення закону про олігархів вільною діяльністю колег

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Субота 25 вересня 2021 07:32
Разумков назвав процедуру ухвалення закону про олігархів вільною діяльністю колег Фото: Дмитро Разумков, голова Верховної Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Закон про створення реєстру олігархів в Україні був ухвалений парламентом з допущенням багатьох помилок і з порушенням процедури голосування, розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це народний депутат висловився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Разумков наголосив, що такий хід голосування, як у випадку з законопроектом №5599 (про деолігархізацію) спостерігався вперше в стінах парламенту.

"Я не можу її (процедуру, - Ред.) назвати нормальним підходом до роботи Верховної Ради... Це не скорочена процедура, такої процедури немає. Це не 119-а стаття - це комбінація двох статей: 119-ї та 45-ї. У 45-ій частини її суперечать одна одній. Це була вільна діяльність колег, які запустили цей процес", - висловив думку спікер.

Голова парламенту "глибоко переконаний", що метою порушень був намір "звести народних депутатів з правильного шляху, ввести їх в оману".

Таку ситуацію Разумков назвав колізією.

"Дуже багато помилок. У мене є зведена таблиця того, що відбувалося в залі. Але, тим не менш, є рішення, яке прийняла Верховна Рада України", - уклав політик.

Зауважимо, що раніше представник президента в КСУ, глава робочої групи по законопроекту про олігархів Федір Веніславський заявив про те, що ухвалений закон про олігархів передадуть на підпис, і спірних поправок не знайшли.

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Руслан Стефанчук розповів, чи може він замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Верховної Ради.


Також українцям розповіли, хто потрапить до реєстру олігархів і чи існує ризик для середнього класу.


А ще крупний бізнесмен і гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала розповів, чи вважає себе впливовим олігархом, володіючи ЗМІ.


Крім того, у "Свободі слова Савіка Шустера" Олександр Данилюк "наїхав" на Коломойського.


У тому ж випуску секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував свою пропозицію щодо переходу на латиницю для українців.

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Дмитро Разумков Закон про олігархів
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