ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Закон про олігархів передадуть на підпис, спірних поправок не знайшли, - Веніславський

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 19:07
Закон про олігархів передадуть на підпис, спірних поправок не знайшли, - Веніславський Фото: Федір Веніславський, представник президента в КСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Закон про олігархів передадуть на підпис і не будуть переголосовувати жодну з його статтей. Взаємовиключних поправок до цього документу проголосовано не було.

Про це РБК-Україна повідомив представник президента в КСУ, голова робочої групи щодо законопроекту про олігархів Федір Веніславський.

Вранці народні депутати виявили, що проголосована версія закону нібито містить три взаємовиключні поправки під номерами 396, 398, 406. Вони стосуються того, який орган має визначати олігархів.

Зокрема, одна з цих поправок авторства спікера Дмитра Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не РНБО, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при НАЗК. Однак, за словами Веніславського, депутатів "ввели в оману працівники апарату ВР".

"Нас ввели в оману працівники апарату ВР. Ми детально проаналізували вчорашнє голосування і прийшли до висновку, що все добре. Було проголосовано лише пропозиції комітету. Жодна інша правка на голосування не ставилася, а отже, відповідно до Регламенту, не може вважатися такою, що була прийнята. Тобто жодних взаємовиключних правок проголосовано не було", - пояснив голова робочої групи щодо законопроекту про олігархів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Закон про олігархів
NEWS
Закон про олігархів передадуть на підпис, спірних поправок не знайшли, - Веніславський
Закон про олігархів передадуть на підпис, спірних поправок не знайшли, - Веніславський
DAILY
Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Криза довіри. Чим закінчиться конфлікт між США і Францією