Разумков назвал процедуру принятия закона об олигархах вольной деятельностью коллег

Закон о создании реестра олигархов в Украине был принят парламентом с допущением многих ошибок и с нарушением процедуры голосования, рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом народный депутат высказался в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Разумков подчеркнул, что такой ход голосования, как в случае с законопроектом №5599 (о деолигархизации) наблюдался впервые в стенах парламента.

"Я не могу ее (процедуру, - Ред.) назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады... Это не сокращенная процедура, такой процедуры нет. Это не 119-я статья - это комбинация двух статей: 119-й и 45-й. В 45-й - части ее противоречат друг другу. Это была вольная деятельность коллег, которые запустили этот процесс", - высказал мнение спикер.

Председатель парламента "глубоко убежден", что целью нарушений было намерение "свести народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение".

Такую ситуацию Разумков назвал коллизией.

"Очень много ошибок. У меня есть сводная таблица того, что происходило в зале. Но, тем не менее, есть решение, которое приняла Верховная Рада Украины", - заключил политик.

Отметим, что ранее представитель президента в КСУ, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский заявил о том, что принятый закон об олигархах передадут на подпись, и спорных поправок не нашли.

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Руслан Стефанчук рассказал, может ли он заменить Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады.



Также ккраинцам рассказали, кто попадет в реестр олигархов и существует ли риск для среднего класса.



А еще крупный бизнесмен и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, считает ли себя влиятельным олигархом, владея СМИ.



Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" Александр Данилюк "наехал" на Коломойского.



В том же выпуске секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое предложение по переходу на латиницу для украинцев.