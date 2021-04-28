Епіфаній жорстко пройшовся по УПЦ МП: жодного разу не назвали Росію агресором
Українська православна церква (Московського патріархату), батюшки якої нещодавно розбіглися від проповіді священика ПЦУ, досі заперечує військову агресію з боку Росії.
Про це сказав предстоятель Православної церкви України Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Зрозуміло, що є українська, визнана, помісна церква України, а є церква, центр якої знаходиться в країні агресора. Скажіть, на кого ця церква працюватиме? Вони тільки називають себе "Українською православною церквою". Але це насправді не так. Вони є невід'ємною частиною РПЦ. І якщо керівний центр знаходиться в Москві, то до кого вони будуть прислухатися і чиї вказівки вони будуть виконувати?" - сказав митрополит.
Також він нагадав, що представники УПЦ МП досі називають війну на сході України "громадянською війною".
"Вони жодного разу не назвали Росію агресором", - підкреслив Епіфаній.
При цьому, нагадав він, на початку російсько-української війни священики УПЦ МП навіть відмовлялися ховати наших воїнів і лише нещодавно почали погоджуватися відспівувати героїв.
Глава ПЦУ також зазначив, що зараз РФ в особі Путіна намагається внести в українське суспільство вірус страху, який руйнує суспільство зсередини. З цим вдало борються в тому числі наші капелани.
"Капелани ПЦУ зараз відіграють дуже важливу роль щодо духовної підтримки наших військовослужбовців. Тому Російська Федерація намагається внести цей вірус страху не тільки в українському суспільстві, а й серед військовослужбовців. І зараз ми покликані ще більш духовно підтримати наших українських воїнів перед загрозою цієї російської агресії", - підсумував Епіфаній.
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