Епіфаній розповів, чи отримає ПЦУ цього року Благодатний вогонь

Єпіфаній зазначив, що Благодатний вогонь в Україну може прибути вранці в неділю, 2 травня, і його обов'язково поширять Україною.

"Ми не будемо замовляти чартерний літак. Але як минулого року, так і в цьому році ті компанії, які будуть здійснювати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо. Можливо, не в той час, коли ми хотіли, ввечері, відразу через кілька годин", - сказав предстоятель ПЦУ.