Після руйнівних пожеж Туреччину накрила нова стихія: вражаючі відео сильних повенів

У Туреччині Чорноморське узбережжя накрили повені, які затопили населені пункти, а сель викликав зсуви в деяких районах.

Так, зливи відбувалися на півночі країни 10 і 11 серпня. Зокрема, найбільше залило провінції Синоп і Бартин, де зникла 80-річна жінка. Окрім того, важка ситуація спостерігається в провінціях Карабюк і Кастамону.

Відомо також, що у провінції Синоп через зсуви постраждали кілька будинків й автомобілі місцевих жителів.

У Бартині, за даними губернатора провінції, врятували людей, які застрягли в авто і були заблокованими в будинках.

Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини повідомило про 13 постраждалих в результаті обвалення моста на дорозі, що сполучає провінції Бартин і Карабюк.

Як відомо, раніше у Туреччині боролися з лісовими пожежами, які почалися 28 липня з провінції Анталья. Наразі лісові пожежі тривають у півдні країни. Там 125 загорянь за останні дні були взяті під контроль рятувальників.

Ekiplerimizle görüştük.

Kastamonu, Sinop bölgesine Ahbaplar da gidiyor.

Bizler de bir ucundan tutalım diyoruz.

Geçmiş olsun #Kastamonu!

Geçmiş olsun #Sinop! pic.twitter.com/xAtCHUQoV9 — Haluk Levent (@haluklevent) August 11, 2021

Sinop Ayancık’ta sel felaketi yaşıyoruz. Ayancık çayı taştı, köprülerimiz yıkıldı. Can kaybı olmaması için dua ediyoruz. #Sinop #Ayancık pic.twitter.com/uY4qKCPUPI — Ayşen Açıkgöz (@AysenAcikgoz) August 11, 2021

Günaydın dostlar malesef Sinop'ta kıyamet kopuyor Sel ve şiddetli yağış devam ediyor geçmiş olsun Allah korusun. #Sinop pic.twitter.com/LkNHtflI4o — Murat Ne Mutlu Türk'üm Diyene (@Murat1907341) August 11, 2021

İlk defa böyle bi şeye tanık oluyorum #sinop pic.twitter.com/3Ewbzaq4vr — SEÇİCİ GEÇİRGEN SU (@gecicisecirgen) August 11, 2021