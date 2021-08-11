Після руйнівних пожеж Туреччину накрила нова стихія: вражаючі відео сильних повенів
У Туреччині Чорноморське узбережжя накрили повені, які затопили населені пункти, а сель викликав зсуви в деяких районах.
Про це повідомляють видання Daily Sabah.
Так, зливи відбувалися на півночі країни 10 і 11 серпня. Зокрема, найбільше залило провінції Синоп і Бартин, де зникла 80-річна жінка. Окрім того, важка ситуація спостерігається в провінціях Карабюк і Кастамону.
Відомо також, що у провінції Синоп через зсуви постраждали кілька будинків й автомобілі місцевих жителів.
У Бартині, за даними губернатора провінції, врятували людей, які застрягли в авто і були заблокованими в будинках.
Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини повідомило про 13 постраждалих в результаті обвалення моста на дорозі, що сполучає провінції Бартин і Карабюк.
Як відомо, раніше у Туреччині боролися з лісовими пожежами, які почалися 28 липня з провінції Анталья. Наразі лісові пожежі тривають у півдні країни. Там 125 загорянь за останні дні були взяті під контроль рятувальників.
Geçmis Olsun #Sinop #Kastamonu #bartin #karabuk #Amasya pic.twitter.com/Fq57QxeQnA— Samet Ünlüoğlu (@unluoglusamet) August 11, 2021
Ekiplerimizle görüştük.— Haluk Levent (@haluklevent) August 11, 2021
Kastamonu, Sinop bölgesine Ahbaplar da gidiyor.
Bizler de bir ucundan tutalım diyoruz.
Geçmiş olsun #Kastamonu!
Geçmiş olsun #Sinop! pic.twitter.com/xAtCHUQoV9
Sinop ili Türkeli ilçesi Güzelkent köyünde oluşan selde denizde mahsur kalan köpeği kurtardık #ayancik #türkeli #Sinop #sel pic.twitter.com/cVJYMXXR9e— Emre (@Emreklcasln11) August 11, 2021
Sinop Ayancık’ta sel felaketi yaşıyoruz. Ayancık çayı taştı, köprülerimiz yıkıldı. Can kaybı olmaması için dua ediyoruz. #Sinop #Ayancık pic.twitter.com/uY4qKCPUPI— Ayşen Açıkgöz (@AysenAcikgoz) August 11, 2021
Günaydın dostlar malesef Sinop'ta kıyamet kopuyor Sel ve şiddetli yağış devam ediyor geçmiş olsun Allah korusun. #Sinop pic.twitter.com/LkNHtflI4o— Murat Ne Mutlu Türk'üm Diyene (@Murat1907341) August 11, 2021
İlk defa böyle bi şeye tanık oluyorum #sinop pic.twitter.com/3Ewbzaq4vr— SEÇİCİ GEÇİRGEN SU (@gecicisecirgen) August 11, 2021
Afet bölgesi ilan edildi Allahım sen koru
Раніше ми повідомляли, що в у Туреччині не залишилося лісових пожеж, що становлять загрозу містам.
Також на південному заході Туреччини лісова пожежа спалахнула недалеко від аеропорту.