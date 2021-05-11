Майже третина українців не змогли згадати рік Чорнобильської катастрофи

У квітні 2021 року більшість респондентів (69%) змогли пригадати принаймні рік Чорнобильської катастрофи . Проте, лише трохи більше половини опитаних (52%) знають точну дату - 26 квітня 1986 року.

Як зазначають соціологи, незважаючи на те, що опитування проводилось у дати, близькі до роковин катастрофи, майже третина населення України (31%) не змогли пригадати рік аварії, майже половина населення (48%) на знають точну дату.

У порівнянні з опитуванням, яке проводилося рік тому, частка українців, які змогли пригадати точну дату аварії на ЧАЕС, зросла з 40% до 52%, а частка тих, хто знає принаймні рік, майже не змінилася (опитування 2020 року зафіксувало 68% таких українців).

Найбільше респондентів (36%) вважають, що причиною аварії були помилки керівництва та/або персоналу станції. Ще 26% опитаних ймовірною причиною аварії називає поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу. Приблизно однакова частка респондентів, які вважають, що до аварії призвели помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станції (11%) та нещасний випадок (8%).

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування протягом 13-15 квітня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опитаний 2001 респондент. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.