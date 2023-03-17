Стиральная машина будет работать лучше с помощью этих средств: есть в каждом доме

Стиральная машина является популярным прибором, который часто используют. Если за ней не ухаживать, она может быстро повредится. Очистить такой прибор можно лимонной кислотой.

Даже самая дорогая машинка неизбежно загрязняется через несколько лет. В барабане скапливаются остатки моющих средств, нити из одежды и микробы.

Из-за жесткой води на элементах машинки образуется накипь. Убрать грязь из труднодоступных мест и избавиться от неприятного запаха поможет лимонная кислота.

Что нужно сделать

Необходимо просто насыпать 120 г лимонной кислоты в барабан стиральной машины и запустите самый длинный цикл стирки, выбрав высокую температуру.

Таким образом, можно эффективно нейтрализовать неприятные запахи, которые могут исходить из прибора. Также такой способ поможет устранить образовавшиеся в барабане грибки и бактерии.

Кроме того, если у вас нет лимонной кислоты, можно использовать лимонный сок или жидкость для полоскания рта, которая известна своим дезинфицирующим действием.

Другие способы чистки стиральной машины

Уксус и сода

Белый уксус является лучшим натуральным продуктом для регулярного ухода за стиральными машинами. В сочетании с пищевой содой уксус позволяет лучше впитывать неприятные запахи, а также увеличивает свое очистительное действие.

В результате удалится известковый налет, пятна, грязь и следы плесени.

Необходимо налить 500 мл уксуса в барабан стиральной машины и добавить 4-6 чайных ложек пищевой соды. Далее запустите пустой цикл стирки, выбрав самый длинный режим и высокую температуру.

После этого также важно активировать еще один цикл полоскания, чтобы удалить известковый налет и остатки уксуса.

Таблетки для посудомоечной машины

Для такого способа нужно приобрести одну или две таблетки, поместить их в барабан стиральной машины и запустить цикл стирки при 60°C. В конце цикла стирки машина будет полностью очищена.

Кроме того, этот метод не только удаляет всю грязь, оставшуюся в вашей стиральной машине, но и предотвращает накопление известкового налета.

В результате стиральная машинка будет работать лучше и прослужит еще много лет.