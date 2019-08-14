Роздерли домашніх тварин: під Львовом зграя бродячих псів тримає в страху все село

Бродячі пси тримають в страху ціле село (Колаж РБК-Україна)

Місцеві жителі бояться за життя своїх дітей

В одному з сіл Львівської області зграя бродячих собак тримає в страху місцевих жителів. Собаки вже задрали кілька домашніх тварин. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповідають місцеві жителі, собаки приходять в село з шахти "Степова", яка знаходиться неподалік. Пси постійно голодні і тому нападають на домашніх тварин. На даний момент вони розтерзали вже трьох домашніх кіз, покалічили лоша і з'їли кілька курей. Робітники шахти від собак відмовляються і стверджують, що пси не мають до них ніякого відношення.

Місцевий житель Петро плаче, так як втратив двох своїх годувальниць – кіз Басю і Асю. Він виявив їх роздертими буквально в ста метрах від будинку.

"Вона нас годувала – і сир, і молоко, і сметана, все було. І діти, і онуки – всі їли", - скаржиться місцевий житель і додає, що вдень пішов напоїти кіз, але виявив їх роздертими.

"Один пес злапав її за хвіст, другий за ногу, розтягли її і задушили. Вим'я вигризли, молоко виїли собаки", - розповів Петро Федишин.

Він упевнений, що собаки вприбігають з шахти. Він сам там пропрацював 20 років і знає, що на території пси були завжди.

"Я їм не пробачу. Пси хочуть їсти, їм на шахті не дають, вони йдуть в село і їдять моїх кіз", - говорить він.

Ще одна мешканка, багатодітна мати Ольга, розповіла, що пси погризли її козеня.

"Я прибігла сюди – пси розгризають козеняти. Я відганяла тих собак, були дві білих, одна темна, четверта чорна. Вони допомагають охороняти територію шахти", - додала Ольга Масловська.

В селі під Львовом пси розтерзали домашніх тварин (скріншот)

Жінка викликала поліцію і зажадала, щоб керівництво шахти купило їй козу і навело порядок з псами.

"Що, важко дати відходи від їдальні, нагодувати собак? І зробити вольєри, закривати на ніч випускати, вдень закривати", - лається місцева мешканка.

Голодні пси, які бігають по селу в пошуках їжі, неабияк налякали жителів. Люди бояться не тільки за свою худобу, а й за дітей.

"Діти бігають туди – на площу біля шахти. Не дозволяємо, тому що страшно, хто його знає, що той пес, що йому в голову стрільне", - розповіла Мирослава Федишин.

На шахті стверджують, що у них на балансі охоронних псів немає, а ті, що бігають – не їх. Крім того, заступник директора шахти не впевнений, що козу розірвали пси.

"На козі одна рана, пси якщо б її кусали, вони б її розірвали. Коза там просто лежала, я не знаю, хто там заїв. То ж бродячі пси", - відпарирував Ігор Павлиш.

Поліція провела перевірку за фактом загибелі тварин, опитала свідків, але встановити, кому належать собаки – так і не змогла.

"Керівництво шахти від них відмовляється, тому направлено відповідний лист в Іванівську сільську раду – саме орган місцевого самоврядування повинен був вирішити цю проблему з бродячими собаками", - повідомив старший слідчий Сокальського відділу поліції Петро Петрашкевич.

У сільській раді лист отримали, але що робити з псами – поняття не мають.

Зграя собак тримає в страху ціле село у Львівській області (YouTube/ТСН)

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