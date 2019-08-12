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На київському ринку побачили замучену тварину: в мережі переполох

STYLERТварини    12.08.2019 - 19:39
На київському ринку побачили замучену тварину: в мережі переполох
Колаж (РБК-Україна)

Зоозахисники обурені знущанням над твариною

У мережі розгорівся скандал через фотографії зв'язаної тварини, яку побачили на одному з київських ринків. Інцидент стався на продуктовому ринку Феофанії. Внизу, під столом лежав зв'язаний баран. Фото з'явилися в співтоваристві "Сусіди. Голосієво" у Facebook.

"Зараз на Феофанівському р-ку.Шок!!!!", - підписала фото автор посту Вікторія Гушель.

На київському ринку побачили замучену тварину: в мережі переполохНа київському ринку побачили замучену тварину: в мережі переполохФото: Пов'язаний баран на ринку (facebook.com/groups)

Багато українців висловилися проти такої жорстокості, але деякі вважають, що в цьому нічого такого немає, просто наближається свято мусульман Курбан-Байрам.

  • А чому шок? Ви вегетаріанка? М'ясо на деревах не росте.
  • А голови свинячі у м'ясному відділі Вас не бентежать?)
  • А по-вашому нормально, коли на вулиці помирає зв'язана тварина?Це бачать діти. І не факт, що не будуть там же різати її!
  • Кошмар якийсь.Він живий？
  • Не люди, а виродки.
  • Для когось жах...Для когось нічого страшного...Звіріємо далі, товариші!
  • Курбан-байрам у когось починається.

На київському ринку побачили замучену тварину: в мережі переполох

На київському ринку побачили замучену тварину: в мережі переполохСкріншот коментарів (facebook.com/groups)

Як ми раніше писали, живодер жорстоко розправився з дворовим котом, який зайшов на територію двору будинку по вулиці Скороходова, 56, у Заводському районі Миколаєва. Фото нелюда опублікував Євген Кушніренко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Одесою виявили справжню шкуродерню для породистих собак. У розпліднику були помічені алабаї, вівчарки і курцхаари.

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