На київському ринку побачили замучену тварину: в мережі переполох

Колаж (РБК-Україна)

Зоозахисники обурені знущанням над твариною

У мережі розгорівся скандал через фотографії зв'язаної тварини, яку побачили на одному з київських ринків. Інцидент стався на продуктовому ринку Феофанії. Внизу, під столом лежав зв'язаний баран. Фото з'явилися в співтоваристві "Сусіди. Голосієво" у Facebook.

"Зараз на Феофанівському р-ку.Шок!!!!", - підписала фото автор посту Вікторія Гушель.

Фото: Пов'язаний баран на ринку (facebook.com/groups)

Багато українців висловилися проти такої жорстокості, але деякі вважають, що в цьому нічого такого немає, просто наближається свято мусульман Курбан-Байрам.

А чому шок? Ви вегетаріанка? М'ясо на деревах не росте.

А голови свинячі у м'ясному відділі Вас не бентежать?)

А по-вашому нормально, коли на вулиці помирає зв'язана тварина?Це бачать діти. І не факт, що не будуть там же різати її!

Кошмар якийсь.Він живий？

Не люди, а виродки.

Для когось жах...Для когось нічого страшного...Звіріємо далі, товариші!

Курбан-байрам у когось починається.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups)

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