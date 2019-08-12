На київському ринку побачили замучену тварину: в мережі переполох

Зоозахисники обурені знущанням над твариною
У мережі розгорівся скандал через фотографії зв'язаної тварини, яку побачили на одному з київських ринків. Інцидент стався на продуктовому ринку Феофанії. Внизу, під столом лежав зв'язаний баран. Фото з'явилися в співтоваристві "Сусіди. Голосієво" у Facebook.
"Зараз на Феофанівському р-ку.Шок!!!!", - підписала фото автор посту Вікторія Гушель.
Фото: Пов'язаний баран на ринку (facebook.com/groups)
Багато українців висловилися проти такої жорстокості, але деякі вважають, що в цьому нічого такого немає, просто наближається свято мусульман Курбан-Байрам.
Скріншот коментарів (facebook.com/groups)
Як ми раніше писали, живодер жорстоко розправився з дворовим котом, який зайшов на територію двору будинку по вулиці Скороходова, 56, у Заводському районі Миколаєва. Фото нелюда опублікував Євген Кушніренко на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомлялося раніше, нещодавно під Одесою виявили справжню шкуродерню для породистих собак. У розпліднику були помічені алабаї, вівчарки і курцхаари.