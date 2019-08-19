Бойовики заборонили студентам виїжджати з ОРДЛО

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Бойовики розпочали масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу

Бойовики заборонили студентам виїжджати з окупованих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

За даними розвідки Міноборони, у населених пунктах на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях противник у черговий раз розпочав масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу чоловіків з числа місцевого населення.

"Для запобігання ухиленню юнаків від цього "призову" російські окупаційні адміністрації обмежили виїзд за межі окупованих територій студентів та випускників загальноосвітніх навчальних закладів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на те, що Росія засуджує жителів Криму за ухилення від призову до лав Збройних сил РФ. У посольстві висловили стурбованість і в черговий раз закликали Росію припинити незаконну окупацію Криму.

Як писало РБК-Україна, в окупованому Криму в 2019 році за ухилення від служби в армії Російської Федерації було засуджено 17 жителів півострова. За інформацією правозахисників, всього в нинішньому році було порушено 20 кримінальних справ за ст. 328 Кримінального кодексу Росії "за ухилення від військової служби в Збройних силах РФ", по 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді.