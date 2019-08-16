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Повний зашквар: в мережі висміяли пам'ятник ватажку "ДНР" (фото)

STYLERЖиття    16.08.2019 - 18:13
Повний зашквар: в мережі висміяли пам'ятник ватажку "ДНР" (фото)
Олександр Захарченко (фото: glava-lnr.su)

Бойовики вирішили увічнити загиблого Олександра Захарченко

В окупованому Донецьку бойовики зробили пам'ятник колишньому голові бойовиків "ДНР" Олександру Захарченко. При цьому дану скульптуру сильно "рознесли" користувачі мережі.

Оригінальний знімок опублікувало новинне видання бойовиків "Інцидент ДНР". Після цього фото скульптури розлетілося по мережі з численними коментарями до нього.

Повний зашквар: в мережі висміяли пам'ятник ватажку &quot;ДНР&quot; (фото)

Пам'ятник Захарченко (фото: twitter.com/Lana_mem)

Ось як оцінюють пам'ятник люди:

  • Мені здається, що на пам'ятнику дуже витягнуте обличчя, щось подібне з пам'ятником Кобзона, що взагалі ліве. Той, хто робив, зістарив його і "трохи спотворив" обличчя;
  • Просто зовсім інша людина. Риси обличчя, вираз, все. І мені здається, що його було більш доречно виліпити не в класичному костюмі, вже точно;
  • Знайди 10 відмінностей;
  • Я і більше знайду...це просто різні люди...
  • Це повний зашквар. Хто завгодно, але тільки не він. Жах.
  • Взагалі не схожий;
  • Жахливо, Батю тільки в комі сприймаю;
  • Взагалі не той чоловік;
  • Не схожий, і старий якийсь...

Повний зашквар: в мережі висміяли пам'ятник ватажку &quot;ДНР&quot; (фото)Повний зашквар: в мережі висміяли пам'ятник ватажку &quot;ДНР&quot; (фото)Повний зашквар: в мережі висміяли пам'ятник ватажку &quot;ДНР&quot; (фото)Повний зашквар: в мережі висміяли пам'ятник ватажку &quot;ДНР&quot; (фото)Повний зашквар: в мережі висміяли пам'ятник ватажку &quot;ДНР&quot; (фото)

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що в "ДНР" зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна. У Донецьку організатори концерту не захотіли мати проблеми і скасували захід.

Раніше повідомлялося про те, що терористи "ДНР" видали новий фейк про захоплення українських територій.

Ми також писали про те, що на Донеччині вбили сина одного з ватажків "ДНР" репера Єгора "Борзіні".

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