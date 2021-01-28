Зірка "Сватів" відверто висловилася про материнство і вперше показала фото незадовго до пологів

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Українська актриса Анна Кошмал, яка отримала широку популярність завдяки своїй ролі дорослої Жені Ковальової з серіалу "Свати", розговорилася зі своїми шанувальниками про особисте життя і показала фото, як виглядала під час вагітності.

Зірка відповіла на питання фанів у своєму Instagram в stories у спеціальній рубриці "Запитайте мене".

26-річна актриса, яка стала мамою півтора роки тому, також розповіла про те, що дотримувалася веганської дієти під час вагітності, завдяки чому вона пройшла дуже легко.

Кошмал зазначила, що під час вагітності набрала 18 кг, але досить швидко їх скинула через свій раціон. До речі, дівчина вже п'ять років як веганка.

Анна Кошмал розповіла про веганство і вагітність (фото: instagram.com/stories/smorkovkina)

Також Анна зізналася, що для неї є найважливішим у житті - "Кохати і бути корисним для суспільства".

Крім того, актриса розповіла шанувальникам про своє материнство і наголосила, що "жодні професійні досягнення не можуть зрівнятися з цією величезною та неосяжною любов'ю"

Кошмал також поділилася кадрами, зробленими незадовго до пологів...

Анна Кошмал розповіла про вагітність і щастя материнства (фото: instagram.com/stories/smorkovkina)

...і додала, відповідаючи на питання фанів про її чоловіка, що він "воліє залишатися інкогніто" для широкої громадськості.

Анна Кошмал зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/stories/smorkovkina)

Нагадаємо, що недавно з'явилися пристрасні фото дорослої зірки "Сватів" у спокусливих образах.