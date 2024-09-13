В разы выше американской Статуи Свободы: 5 грандиозных монументов мира

Статуя богини Каннон в Сендае, 100 метров, Япония.

Статуя богини Каннон в городе Сендай - один из самых заметных и важных религиозных памятников в регионе. Каннон, или Гуаньинь, как ее называют в Китае, является богиней милосердия и сострадания в буддизме, и ее почитают во многих странах Азии под разными именами.

Монумент, известный как Сендай Дайканнон, возвышается на 100 метров, что делает его одной из самых высоких статуй в Японии и мире. Статуя была построена в 1991 году, и она изображает Каннон в элегантной позе с поднятой рукой в жесте благословения, а в другой руке она держит жезл, символизирующий ее способность отгонять страдания и несчастья.

Посетители могут подняться на вершину статуи, откуда открываются увлекательные панорамы на город Сендай и окружающую природу.

Статуя богини Каннон в городе Сендай (фото: Википедия)

Статуя Гуаньинь в Санья, 108 метров, Китай

Гуаньинь Наньшань - это одна из самых выдающихся достопримечательностей на острове Хайнань в городе Санья. Она посвящена богине милосердия и сострадания, которую почитают в буддизме, и является важным местом паломничества для буддистов со всего мира.

Статую завершили в 2005 году и с тех пор она стала символом региона. С высотой в 108 метров она входит в список самых высоких статуй в мире. Фигура Гуаньинь имеет три лица, каждое из которых обращено в разные стороны света, что символизирует ее всепроницаемую защиту и поддержку. Статуя стоит на лотосе, что подчеркивает духовную чистоту и связь с буддистскими традициями.

Помимо статуи комплекс Наньшань предлагает посетителям возможность осмотреть многочисленные храмы, сады и музеи, где можно погрузиться в китайскую культуру и буддистскую философию. Это место привлекает не только своей духовностью, но и красотой окружающей природы.

Статуя Гуаньинь в Санья (фото: Википедия)

Горуда-Вишну-Кенчана, 121 метр, Бали, Индонезия.

Гаруда-Вишну-Кенчана, или GWK, - это огромный культурный парк на острове Бали, символизирующий индуистское божество Вишну и его мифического орла Гаруду.

Этот монумент является символом защиты и надежды в индонезийской культуре и имеет большое религиозное значение для индуистов. Летящая на спине Гаруды статуя Вишну поражает своей масштабностью и детализацией.

Высота статуи составляет 121 метр, что делает ее одной из самых высоких в мире. Проект был создан известным индонезийским скульптором Нюманом Нуартом, а строительство продолжалось с 1997 до 2018 года. Статуя изготовлена из меди и латуни, а стальная конструкция обеспечивает долговечность и устойчивость.

Культурный парк, где находится статуя, охватывает более 60 гектаров и предлагает посетителям не только возможность осмотреть эту грандиозную скульптуру, но и насладиться культурными представлениями, танцевальными шоу и концертами.

Горуда-Вишну-Кенчана (фото: Википедия)

Статуя Будды Шакьямуни, 130 метров, Мьянма

Статуя Лейкьянсеткьяр Будда в городе Моньюа, Мьянма, является одной из самых больших статуй Будды в мире. Этот впечатляющий памятник Будды Шакьямуни, основателя буддизма, достигает 130 метров в высоту и был завершен в 2008 году.

Строительство статуи финансировалось посредством пожертвований верующих и поддержки правительства. Она сделана из железобетона и покрыта бронзой, что придает ей прочность и величие. Внутри статуи есть помещение для молитв и медитаций, что позволяет посетителям обрести духовное спокойствие и гармонию.

Территория вокруг статуи также тщательно обустроена: здесь находятся сады, водоемы и дополнительные статуи, подчеркивающие особую духовную атмосферу этого места.

Статуя Лейкьянсеткьяр Будда в Моньюа (фото: Википедия)

Статуя Единства (статуя Валлабхаи Пателя), 240 метров, Индия

Статуя Единства, посвященная политике Валлабхаи Пателе, является символом независимости и национального единства Индии. Это самая большая статуя в мире, высота которой составляет 182 метра, а вместе с постаментом - целых 240 метров.

Этот памятник поражает не только своими размерами, но и историческим значением, ведь Патель сыграл ключевую роль в объединении Индии после ее независимости.

Скульптура изготовлена из бронзы и стали, и для ее создания были привлечены тысячи рабочих из всей Индии и мира. Она способна выдержать сильнейшие ураганы и землетрясения, что подчеркивает ее крепость и долговечность. Официальное открытие статуи состоялось 31 октября 2018, в день рождения Пателя.

Вокруг статуи создан комплекс с музеями, выставочными залами и парками. Посетители могут подняться на смотровую платформу на высоте 153 метров и насладиться видами окружающей природы.



Статуя Валлабхаи Пателя (фото: Википедия)