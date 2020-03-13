Були розчавлені: Меган Маркл і принц Гаррі пошкодували про своє рішення

Меган Маркл і принц Гаррі були змушені покинути королівську сім'ю, хоча спочатку не хотіли цього
Меган Маркл і принц Гаррі покинули королівську сім'ю не без жалю. Дружина принца Гаррі расплакалась під час прощання зі своїми помічниками, а Сассекський засмутився від того, що позбувся деяких звань.
"Сказати, що вони були розчавлені - применшення. Все могло бути інакше, якщо б члени родини стали за них в найтемніші часи", - поділився головний королівський експерт.
Це рішення, за словами експерта, не було несподіванкою, якщо враховувати відсутність підтримки. У пари просто не залишалося іншого вибору, крім як піти і почати нове самостійне життя.
Гаррі був засмучений не менше Меган. "Відмова від своїх королівських обов'язків призвела до того, що його військові заслуги підійшли до кінця. Цю рану зможе залікувати тільки час", - зазначено в повідомленні.
Також відмічається, що спочатку пара не планувала йти з королівської сім'ї. Меган і Гаррі любили свою роботу і вважали, що таким чином у них вийде принести користь світу. Але є і позитивні моменти.
"Хоча майбутні тижні і місяці спричинять нові проблеми для Сассекських, пара щиро переживає почуття хвилювання з приводу майбутніх подій, які включають в себе свободу працювати в зручному для них темпі. Місцевість може трохи відрізнятися, але їх пріоритети точно такі ж, як і раніше. Збереження сім'ї - ось що важливо", - ділиться джерело.
Нагадаємо, що експерти викрили Меган Маркл і звинуватили у брехні.
Ми писали, що Меган Маркл потрапила у черговий скандал, оскільки відштовхнула і принизила принца Гаррі на церемонії нагород Endeavour Fund Awards в Лондоні.