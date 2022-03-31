Обстріл будівлі ОДА в Миколаєві. Кількість жертв зросла до 20
Кількість жертв ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 20. Тіла 19 загиблих дістали з-під завалів, один потерпілий помер у лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
"Станом на 13:00 31 березня після попадання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинули 20 осіб", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Зазначається, що рятувальники дістали з-під завалів будівлі 19 тіл, ще 1 людина померла в реанімації. Рятувальна операція триває.
Фото: кількість жертв ракетного удару по Миколаївській ОДА зросла (facebook.com/DSNSMYKOL)
Нагадаємо, здание Миколаївської ОДА російські окупанти обстріляли вранці 29 березня. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих.
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