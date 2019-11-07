Зовсім не обов'язково: Комаровський зруйнував черговий міф про годування дитини

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав батькам однозначну відповідь щодо догляду за немовлятами

Доктор Комаровський розповів про те, чи потрібно обов'язково тримати дитину "стовпчиком" після кожного годування. Таку рекомендацію зазвичай дають педіатри, мотивуючи це тим, що дитина має випустити повітря, якого наковталася під час годування. Простіше кажучи, "пустила відрижку". На своєму особистому сайті педіатр висловився на цю тему.

До Комаровського звернулася мама, яка турбується, що порушує правило, коли дочка засинає під час годування.

Педіатр відповів, що "тримання стовпчиком" насправді потрібно для того, щоб зменшити ймовірність зригування їжі. Як правило, зригування корисні, оскільки немовлята схильні до переїдання, і таким чином повертають частину їжі. Якщо ж через часті зригування дитина погано набирає вагу, то ця процедура рекомендується.

Комаровський розповів, чи потрібно дитину тримати стовпчиком після кожного годування (фото: pxhere.com)

Але якщо з набором ваги все нормально, дитина не схильна до частого зригування, то "стовпчиком" після кожного годування тримати зовсім не обов'язково.

"Ще раз фіксую увагу: при відсутності зригувань і (або) відсутності проблем з набором ваги тримати дитину стовпчиком безпосередньо після їжі не треба", - резюмував педіатр.