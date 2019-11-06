Ніякого насильства: Комаровський вказав на помилки при догляді за дитиною

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський дав низку порад щодо важливої процедури

Доктор Комаровський розповів, що робити, якщо дитина реагує плачем на процес купання. Педіатр на своїй сторінці в Instagram порадив, що треба змінити, щоб процес купання став приємною частиною дня, як для малюка, так і для дорослих.

За словами педіатра, ситуація, коли дитина реагує плачем на купання не є рідкістю.

Ситуація, коли дитина плаче саме під час купання, виникає зовсім не рідко і задоволенням однозначно не приносить.

Комаровський назвав помилки при купанні дитини (фото: pixabay.com)

"Головне правило дитячого купання залишається незмінним: ніякого насильства, задоволення для всіх", - пише Комаровський.

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Якщо дитині не подобається купатися у воді +32 градуси, її можна посадити у ванну з +35 і поступово знижувати температуру стрйкою холодної води до +32.

Можна змінити деякі параметри купання

Час для купання. Малюка можна купати вранці або вдень, а не ввечері, як зазвичай роблять.

Процедуру проводити не за годину до їжі, а через годину після.

Температура води (можна трохи збільшити, як було сказано вище).

Зробити освітлення у ванній менш яскравим.

Поміняти людину, яка купає. Іноді буває так, що з мамою малюк плаче, а з татом або старшим братом/сестрою - ні.

Комаровський назвав помилки при купанні дитини (фото: vk.com mamairebenok)

Крім того, можна спробувати спільне купання з мамою.

"Попередньо вимиту маму занурюють у ванну, після чого туди ж додають дитя..." - резюмував педіатр.