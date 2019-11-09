Если разбился термометр: Комаровский поделился важными советами

Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский советует переходить на электронные термометры

Комаровский утверждает, что ртутные термометры на данный момент почти никто не использует, кроме того, их мало где выпускают. Однако, если вы разбили ртутный градусник, то стоит быть предельно осторожным и следовать советам, которые опубликованы в ролике.

По словам Комаровского, существует Всемирная декларация о запрете применения ртутьсодержащих измерительных приборов.

"Опасны именно пары ртути, которые мы будем вдыхать. Ртуть испаряется при температуре выше 18 градусов, и чем в комнате теплее, тем активнее надо суетиться. Ни в коем случае не собирайте ртуть с помощью пылесоса. Используйте скотч - это самое удобное", - пишет доктор.

К слову, если вы знаете, что в определенном месте есть ртуть, но не можете ее оттуда никак достать, то нейтрализовать пары ртути можно с помощью специального раствора, который можно легко и быстро приготовить в домашних условиях.

"Для этого нужно в одном литре воды растворить 40 грамм натертого хозяйственного мыла и 50 грамм кальцинированной соды. Далее остается лишь этим раствором залить потенциально опасное место", - подытожил Комаровский.

Напомним, что Комаровский разрушил очередной миф о грудном кормлении.