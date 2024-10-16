Какие чудеса термальные источники Карпат могут сделать со здоровьем осенью

Украинские Карпаты имеют уникальный вид оздоровительного отдыха - термальные источники. Они способны стать идеальным отдыхом в холодное время года и улучшить здоровье перед зимой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о горячих оздоровительных источниках Берегово и Косина в Карпатах.

Термальные воды Берегово: источник здоровья и релаксации

Термальные воды Берегово известны далеко за пределами Закарпатья благодаря своим уникальным свойствам. Аналоги этих горячих источников можно найти только в нескольких местах мира: на Курилах, Исландии и Новой Зеландии.

Термальная вода поступает в бассейны с глубины более 1000 метров при температуре 57°C и охлаждается до 33-36°C для купания. Вода Береговского источника имеет кремниево-азотно-углекисло-хлоридно-натриевый состав и высокую минерализацию.

Это делает его полезным для восстановления организма после операций, нормализации гормонального фона и лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Регулярные посещения термальных бассейнов способствуют общему оздоровлению и повышению иммунитета.

Бассейны с термальными водами расположены на территории санаториев, где отдыхающие могут пройти курс лечения. Кроме оздоровительных процедур, в Берегово посетители могут насладиться местной гастрономией: традиционными венгерскими блюдами, ароматным кофе и закарпатскими винами.

Чем полезны лечебные свойства термальных вод Берегово

Термальные воды Берегово благодаря своему химическому составу имеют широкий спектр показаний для лечения. Они полезны для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем, а также для тех, кто страдает артритом, остеохондрозом или варикозом.

Однако следует помнить, что существуют и противопоказания: термальные воды не рекомендуются людям с повышенным АД и серьезными патологиями сердечно-сосудистой системы.

Важно получить консультацию врача перед началом процедуры. Рекомендуемое время пребывания в воде - не более двух часов в сутки, чтобы избежать перегрузки организма.

Бассейны в Берегово работают круглый год, что позволяет посетителям наслаждаться их целебными свойствами вне зависимости от времени года. Температура воды остается стабильной, что делает купание удобным и зимой, и летом.

Для детей созданы отдельные бассейны с повышенной температурой, позволяющие им безопасно купаться вместе с родителями. В общем, термальные воды Берегово - это природное богатство, которое обеспечивает не только лечение, но и приятный отдых.

Горячий бассейн в Берегово (фото: Guide.karpaty.ua)

Косино: термальные воды в окружении природы

Термальные воды Косино расположены среди живописных пейзажей 200-летней дубовой рощи в селе Косонь на Закарпатье. Комплекс известен благодаря своему расположению на термальном шлейфе, простирающемся через несколько европейских стран.

Вода из источника имеет температуру около 40-45°C и среднюю минерализацию, содержащую такие полезные элементы, как железо, натрий, калий, фтор и цинк.

Благодаря своему составу вода в Косине эффективна для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем. Здесь можно улучшить кровообращение, снять боли в суставах и мышцах, восстановиться после травм и операций.

На территории комплекса функционируют семь бассейнов, четыре из которых – термальные. Отдыхающие могут воспользоваться контрастными ваннами Кнайпа, которые активизируют кровообращение и укрепляют иммунитет.

Для семей с детьми предусмотрены детские бассейны с веселыми горками, а для любителей активного отдыха - плавательные дорожки.

Уникальность комплекса Косино

Кроме лечебных свойств комплекс Косино известен своими уникальными аттракциями. Главным украшением является фонтан-иллюзия "Золотой кран здоровья", самый высокий в мире. Его высота достигает 16 метров, а рядом с ним расположены фонтанs-джакузи, из которых льется вода с ароматом пива, кофе и вина.

Интересно то, что вода имеет соответствующие цвета и даже легкий аромат этих напитков. Также на территории есть гейзеры, соляные комнаты, сауны и рестораны, что делает отдых в Косино настоящим удовольствием для всей семьи.

Термальные воды в Косино - это уникальная возможность совместить оздоровление с приятным отдыхом. Посетители могут насладиться купанием в теплой воде, пройти лечебные процедуры и расслабиться среди природы.

"Золотой кран" в Косино (фото: Kosino.ua)