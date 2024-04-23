Напиток не "раскроется": какую ошибку совершают все во время заваривания чая

Чай может взбодрить или успокоить человека. Однако вкус напитка иногда не раскрывается из-за ошибок во время приготовления.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Huffipost и Telegram-канал эксперт по питанию Наталии Мазурик.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, сколько времени нужно заваривать и как выбрать качественный чай.

Сколько времени должен завариваться чай

Правильное заваривание чая начинается с заварника.

Чайный эксперт Оскар Вулли рассказал, что часто люди допускают несколько ошибок во время заваривания чая.

По мнению экспертов, чаще всего люди ждут, чтобы чай заварился около 15 секунд, а затем добавляют сахар.

Хотя идеальное время заваривания - 3-5 минут. Заваривание менее минуты дает легкий напиток, но он не раскроет глубины вкуса листового чая.

Чаю в пакетиках для идеального заваривания требуется 30 секунд. Это удобно, но глубины напитка вы не почувствуете как после листового чая.

Эксперт отметил, что чашка чая на 99% состоит из воды, потому это, безусловно, немаловажный фактор. Вода должна быть свежей и только что кипяченой.

Важно знать, если вы повторно кипятите воду, вы уменьшаете количество кислорода и минералов, то есть не получаете лучшей химической реакции при настаивании. К тому же, так не активируются ферменты, которые раскроют вкус чая полностью.

"Перед заваркой отфильтруйте воду. В идеале - с помощью угольного фильтра, используйте только что набранную и только вскипяченную воду", - сказал Оскар Вулли.

Как выбрать вкусный чай

Эксперт по питанию Наталья Мазурик добавила, что есть важные правила при выборе чая, о которых следует помнить: