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Напиток не "раскроется": какую ошибку совершают все во время заваривания чая

Вторник 23 апреля 2024 18:32
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Напиток не "раскроется": какую ошибку совершают все во время заваривания чая Какую ошибку совершают все во время заваривания чая (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чай может взбодрить или успокоить человека. Однако вкус напитка иногда не раскрывается из-за ошибок во время приготовления.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, сколько времени нужно заваривать и как выбрать качественный чай.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Huffipost и Telegram-канал эксперт по питанию Наталии Мазурик.

Сколько времени должен завариваться чай

Правильное заваривание чая начинается с заварника.

Чайный эксперт Оскар Вулли рассказал, что часто люди допускают несколько ошибок во время заваривания чая.

По мнению экспертов, чаще всего люди ждут, чтобы чай заварился около 15 секунд, а затем добавляют сахар.

Хотя идеальное время заваривания - 3-5 минут. Заваривание менее минуты дает легкий напиток, но он не раскроет глубины вкуса листового чая.

Чаю в пакетиках для идеального заваривания требуется 30 секунд. Это удобно, но глубины напитка вы не почувствуете как после листового чая.

Эксперт отметил, что чашка чая на 99% состоит из воды, потому это, безусловно, немаловажный фактор. Вода должна быть свежей и только что кипяченой.

Важно знать, если вы повторно кипятите воду, вы уменьшаете количество кислорода и минералов, то есть не получаете лучшей химической реакции при настаивании. К тому же, так не активируются ферменты, которые раскроют вкус чая полностью.

"Перед заваркой отфильтруйте воду. В идеале - с помощью угольного фильтра, используйте только что набранную и только вскипяченную воду", - сказал Оскар Вулли.

Как выбрать вкусный чай

Эксперт по питанию Наталья Мазурик добавила, что есть важные правила при выборе чая, о которых следует помнить:

  • листовой чай лучший - также обращайте внимание, чтобы все листочки были одинакового размера и правильной формы, а в пакете не было корешков
  • при покупке весового чая попробуйте развернуть один листик. Лучше не покупайте такой, что сразу крошится в руке. Это означает, что его сушили повторно или пересушили.
  • чай должен быть без добавлений и ароматизаторов. Залейте чай холодной водой, если она закрасилась сразу - в продукте слишком много красителей
  • если во время заваривания вы заметили поднимающиеся на поверхность воды мусор и корешки, то это некачественный чай
  • наличие пленочки не всегда означает, что перед вами действительно вкусный продукт
  • зеленый чай горчит, если он некачественный. Его нужно приготовить при правильной температуре воды - 85 градусов

Раньше мы сообщали, какой полезный чай с популярной добавкой пить можно не всем.

Также мы писали, как правильно хранить чай дома, и куда его класть не стоит.

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