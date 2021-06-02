ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Києвом річка перетворилася на коричневу рідину з мертвою рибою: фото екокатастрофи

Новость на русском →
Київська область, Середа 02 червня 2021 15:05
Під Києвом річка перетворилася на коричневу рідину з мертвою рибою: фото екокатастрофи Фото: під Києвом річка змінила колір, і у воді зафіксували мор риби (facebook.com/KyivFishPatrol)
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у річці Недра виявили чимало мертвої риби, а сама вода набула дивного коричневого кольору. Місцеві жителі після виявлення локальної екокатастрофи між селами Лехнівка та Недра забили на сполох.

Про це передали на Facebook-сторінці Київського рибоохоронного патруля.

Після звернення громадян рибпатруль прибув на перевірку, і нарахував близько 300 мертвої плітки.

За словами старости села Недра, вода в річці забарвилася на коричневий ввечері 30 травня, і на наступний ранок стала масово гинути риба.

Інспектори взяли на аналіз проби води в трьох місцях і зразки загиблої плітки, щоб після лабораторних досліджень з'ясувати причини події.

Також у службі поінформували, що за фактом ситуації готуються листи до Державної екологічної інспекції, Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Київської ОДА та Держрибагентства для відповідного реагування.

У Київському рибоохоронному патрулі нагадали, що відповідно до ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу за порушення правил охорони водних об'єктів, що спричинили масову загибель риби, загрожує до 5 років ув'язнення.

Також інспектори закликали громадян у разі виявлення замору риби терміново телефонувати на "гарячу лінію" за телефоном: (099) 341-73-18.

Під Києвом річка перетворилася на коричневу рідину з мертвою рибою: фото екокатастрофиПід Києвом річка перетворилася на коричневу рідину з мертвою рибою: фото екокатастрофиПід Києвом річка перетворилася на коричневу рідину з мертвою рибою: фото екокатастрофи

Під Києвом у річці Недра стався мор риби, і вода стала коричневого кольору (фото: facebook.com/KyivFishPatrol)

Раніше повідомлялося, що у Києві річка Либідь стала, як у селі Індії, і в мережі показали шокуюче фото.

Також ми писали про те, що нещодавно під Києвом річку закидали каністрами з хімікатами, і з'явилося фото і відео екокатастрофи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя рыба Київська область экологическая катастрофа река
LITE
Свято 2 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини
Свято 2 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини