Что будет модно осенью и зимой 2024-2025: главные тренды обуви

В осеннем гардеробе каждой модницы должно быть несколько пар разной обуви: балетки - для более женственных луков, кроссовки - для спортивного отдыха, лоферы - для деловых встреч или на каждый день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие обувные тренды обратить внимание осенью и зимой 2024-2025, чтобы выглядеть стильно.

Лоферы

Лоферы - это туфли без шнурков, мыски которых украшены приподнятым полукруговым швом. Такой деталью лоферы напоминают мокасины, но в отличие от последних у них имеется каблук.

Существует несколько разновидностей лоферов: пенни-лоферы, лоферы с пряжкой, с кисточками, с бахромой, бельгийские лоферы (с маленькими бантиками), венецианские лоферы (без каких-либо украшений).

В 2024 году актуальны лоферы как на платформе, так и без, а также замшевые лоферы.

Разные варианты лоферов на каждый день (коллаж: РБК-Украина)

Мюли

Мюли - это популярная разновидность женской обуви на каблуке. Главная ее особенность - открытия пятка. Слово mule означает "домашние тапочки", поэтому эта обувь не только красивая, но еще и удобная и практичная.

Передняя часть в большинстве моделей закрытая, только в некоторой обуви пальцы открыты. Носить в этом сезоне можно как на голую ногу, так и с носками.

Обратите внимание на мюли (коллаж: РБК-Украина)

Туфли Мэри Джейн

Такие туфли в 90-х считались атрибутом школьного стиля, позже эта модель в сочетании с белыми носками завоевала сердца модниц. Туфли Мэри Джейн имеют каблук-платформу, закругленный носок и пряжку на верхней части стопы.

В 2024 году вы можете встретить не только классические черные, но и варианты в разных цветах, на любой высоте каблука или плоской подошве.

Туфли Мэри Джейн все еще актуальны (коллаж: РБК-Украина)

Ботфорты

Для стильных луков в более прохладное время также можно присмотреть ботфорты. Выбирая, прежде всего обратите внимание на комфорт. В них вам должно быть удобно стоять и сидеть, а также они не должны передавливать ноги.

Для повседневных образов лучше выбрать сапоги из матовой кожи или замши с небольшим каблуком, а вот лакированные изделия на высокой шпильке будут неуместны.

Осенью и зимой 2024-2025 обратите внимание на ботфорты с узким носком.

Ботфорты на осень или зиму (коллаж: РБК-Украина)

Жокейские сапоги

Еще один трендовый фасон - жокейские сапоги или, как их еще называют, сапоги для верховой езды. Простой силуэт сапог понравится тем, кто предпочитает образы в стиле минимализм.

Сапоги для верховой езды с острым носком могут стать изящной альтернативой ковбойским сапогам.



Трендовые жокейские сапоги (коллаж: РБК-Украина)