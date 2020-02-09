Розмитнення "євроблях": як водії ухиляються від податків, хитра схема

Власники "євроблях" в черговий раз придумали хитру схему для уникнення оподаткування. Українці знають, що можна скористатися відсутністю контролю, підробленими документами та медичними довідками, щоб обійти закон.

Згідно з українським законодавством, особи з інвалідністю мають право отримати в подарунок авто від іноземця, тому багато людей користуються цією можливістю.

При цьому, гуманітарне авто повинно допомогти з пересуванням людини з інвалідністю. Якщо ж вона не може керувати автомобілем самостійно, його повинен возити родич або опікун - він повинен не просто формально бути прописаним поруч, а жити разом з особою з інвалідністю і допомагати йому.

Тому люди часто користуються інвалідним статусом своїх літніх родичів, оформляють на них авто і забирають собі. Якщо такої можливості немає - купують у медиків потрібні довідки.

Згідно з правилами, "гуманітарною" пільгою можна скористатися при розмитненні авто, якщо в користуванні вже є автомобіль, однак це правило також постійно порушують.