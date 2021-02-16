Розмитнення "євроблях" за 1000 євро: водіям готують справжній подарунок

Вартість розмитнення авто на європейській реєстрації , так званих "євроблях" в України не перевищуватиме 1000 євро.

Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи на брифінгу розроблений нардепами законопроєкт.

Так, за його словами, власники автівки на єврономерах, ввезеної на територію України до 1 січня 2021 року, платитимуть за розмитнення приблизно 34 тисячі гривень.

"Це разова акція стосовно машин, які вже ввезені. Людина сплачує один раз, і ми більше не повертаємось до цього питання. Ми розуміємо, що насправді розмитнення авто відповідно до чинного законодавства потребує пред’явлення відповідної документації і не виключає подальшої перевірки, чи законно воно було вивезено з Польщі чи Латвії, чи не отримали люди, які його продали, утилізаційний збір, що може скласти труднощі для розмитнення", - зауважив Гетманцев.

Гетманцев розповів про розмитнення "євроблях"

Додамо, що на вартість буде впливати вік автомобіля, тип двигуна і його об'єм.

Скільки коштує розмитнення "євробляхи" сьогодні

Сума розмитнення авто на єврономерах на сьогоднішній день складається з трьох основних компонентів - акцизу, мита і ПДВ.

Акциз розраховується за формулою: ставка (базова) х К (двигун) х К (вік)

Ставка (базова) - це ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу:

з бензиновим двигуном об'ємом до 3000 куб. см. включно - 50

з бензиновим двигуном об'ємом понад 3000 куб. см. - 100

з дизельним двигуном об'ємом до 3500 куб. см. включно - 75

з дизельним двигуном об'ємом понад 3500 куб. см - 150

К (двигун) - це коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см. на 1000 куб. см.

К (вік) - це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу, до року визначення ставки податку.

Мито становить 10% від ціни автомобіля, заявленої в документах на авто.

ПДВ дорівнює 20% від суми акцизу, мита і ціни автомобіля.