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Розмитнення "євроблях" за 1000 євро: водіям готують справжній подарунок

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 12:25
Розмитнення "євроблях" за 1000 євро: водіям готують справжній подарунок Водіям "євроблях" готують подарунок (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Вартість розмитнення авто на європейській реєстрації, так званих "євроблях" в України не перевищуватиме 1000 євро.

Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи на брифінгу розроблений нардепами законопроєкт.

Так, за його словами, власники автівки на єврономерах, ввезеної на територію України до 1 січня 2021 року, платитимуть за розмитнення приблизно 34 тисячі гривень.

"Це разова акція стосовно машин, які вже ввезені. Людина сплачує один раз, і ми більше не повертаємось до цього питання. Ми розуміємо, що насправді розмитнення авто відповідно до чинного законодавства потребує пред’явлення відповідної документації і не виключає подальшої перевірки, чи законно воно було вивезено з Польщі чи Латвії, чи не отримали люди, які його продали, утилізаційний збір, що може скласти труднощі для розмитнення", - зауважив Гетманцев.

Гетманцев розповів про розмитнення "євроблях"

Додамо, що на вартість буде впливати вік автомобіля, тип двигуна і його об'єм.

Скільки коштує розмитнення "євробляхи" сьогодні

Сума розмитнення авто на єврономерах на сьогоднішній день складається з трьох основних компонентів - акцизу, мита і ПДВ.

Акциз розраховується за формулою: ставка (базова) х К (двигун) х К (вік)

Ставка (базова) - це ставка податку в євро за 1 одиницю транспортного засобу:

  • з бензиновим двигуном об'ємом до 3000 куб. см. включно - 50
  • з бензиновим двигуном об'ємом понад 3000 куб. см. - 100
  • з дизельним двигуном об'ємом до 3500 куб. см. включно - 75
  • з дизельним двигуном об'ємом понад 3500 куб. см - 150

К (двигун) - це коефіцієнт, який визначається діленням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см. на 1000 куб. см.

К (вік) - це коефіцієнт, що дорівнює кількості повних календарних років з року, наступного за роком виробництва транспортного засобу, до року визначення ставки податку.

Мито становить 10% від ціни автомобіля, заявленої в документах на авто.

ПДВ дорівнює 20% від суми акцизу, мита і ціни автомобіля.

Раніше ми писали, що в Україні пропонують розмитнити "євробляхи" за новими правилами.

Також читайте про те, як швидко розмитнити "євробляху", щоб не отримати штраф.

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