ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Поліція розповіла подробиці стрілянини в Харківській області

Люботин, Четвер 27 серпня 2020 20:34
Поліція розповіла подробиці стрілянини в Харківській області
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко, Дмитро Левицький

Поліція Харківської області повідомила про двох поранених в результаті стрільби в Харківській області. Загиблих і заручників в результаті інциденту немає.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, стрільба здійснювалася з травматичної зброї.

"2 поранених, попередньо з травматичної зброї. Один в руку, інший - в ногу. Загиблих і заручників немає. Введено план "Сирена". Пошук нападників триває", - повідомили в поліції.

Згідно з інформацією, яка оприлюднена на сайті поліції, інцидент стався в районі міста Люботин близько 19:10.

"Поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автошляху невідомі автомобілем "Міцубісі" заблокували рух мікроавтобуса "Мерседес", в якому перебували представники ГО "За життя", і змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля "Мерседес" вийшло кілька чоловік і з травматичної зброї обстріляли зазначений мікроавтобус, після чого зникли на своєму автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Відкрито справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в кінці липня на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль.

Проте пізніше стало відомо, що це була спецоперація правоохоронців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ХарківСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся