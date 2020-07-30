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Розстріл автомобіля на трасі Київ-Харків був спецоперацією поліції

Четвер 30 липня 2020 17:09
Розстріл автомобіля на трасі Київ-Харків був спецоперацією поліції
Фото: поліція (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

За вбивство чоловіка замовник обіцяв 50 тисяч доларів

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що розстріл автомобіля на трасі Київ-Харків був спецоперацією. В ході неї правоохоронці попередили замовне вбивство українця.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань.

За вбивство жителя Донецької області, який відомий у злочинному світі, кримінальний "авторитет" обіцяв 50 тисяч доларів.

У ході спецоперації поліція затримали виконавця "на гарячому" - під час передачі частини обіцяних коштів у сумі 25 тисяч доларів. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 год. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Затриманий - 45-річний мешканець Київської області із кримінальним минулим.

Організатора замовного вбивства співробітники Головного слідчого управління Нацполіції поки заочно підготували підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 год. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення його в міжнародний розшук.

Нагадаємо, вчора близько 16:00 в Полтавській області виявили розстріляний автомобіль, в салоні якого знаходилося тіло чоловіка.

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