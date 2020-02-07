Вчені заявили про грандіозний прорив в лікуванні раку: клітини розшифровані

Лікування раку (фото: колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли, що нас чекає революція в лікуванні раку

Лікування раку вийде на новий рівень. Принаймні, так стверджує міжнародна команда вчених, яка вперше розшифрувала генетичну інформацію 38 видів ракових клітин.

Дослідження вчених отримало назву "Аналіз повного генома всіх видів раку", і продовжувалося більше 10 років. В даному дослідженні взяло участь близько 1 300 генетиків з 37 країн. Результати їх роботи опублікували багато наукових журналів.

Вчені стверджують, що причину виникнення раку можна порівняти з пазлом, який складається з 100 тисяч шматочків. До цього часу вчені намагалися побачити всю картину, але у них не було можливості. Тепер же все змінилося.

Експерти кажуть, що лікарі тепер зможуть розробити нові способи ранньої діагностики раку, ґрунтуючись на отриманій інформації про походження і розвиток пухлин. Таким чином, медики повинні досягти кращих результатів у галузі лікування ракових захворювань.

З'ясувалося, що схильність до деяких видів раку може з'явитися за кілька десятиліть до виявлення пухлини. Іноді це відбувається навіть у дитячому віці.

Рак - це не одне захворювання, яке виникає в різних органах, а загальна назва для двох сотень різних хвороб. Одна з клітин тканини мутує, після чого починає швидко ділитися. Так з'являється пухлина.

Нагадаємо, що вчені шокували заявою про те, що рак може бути заразний. При чому це відбувається через мікрофлору.