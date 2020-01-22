Нове відкриття може лікувати всі види раку: що виявили вчені

Рак може вилікувати нове відкриття (фото: колаж РБК-Україна)

Імунне відкриття може лікувати всі види раку

Рак може вилікувати відкриття, пов'язане з імунною системою людини. Британські вчені з Університету Кардіффа стверджують, що частина нашої імунної системи, яка була нещодавно відкрита, може бути використана для лікування всіх видів раку, включаючи рак простати, молочної залози, легенів та інших видів захворювання.

Вчені виявили, що імунна система людини є природним захистом організму від інфекції, і вона також атакує ракові клітини. Дослідники шукали нетрадиційні та раніше невідомі способи, якими імунна система природним чином атакує пухлини.

Те, що вони знайшли, є Т-клітиною в крові людей. Це імунна клітина, яка може сканувати організм, щоб оцінити, чи існує загроза, яку необхідно усунути. При цьому дана клітина може атакувати широкий спектр ракових захворювань. Результати дослідження опубліковані в Nature Immunology.

Професор Ендрю Сьюелл заявив, що зараз є шанс вилікувати кожного пацієнта, а раніше ніхто не вірив, що це можливо. За його словами, нове відкриття збільшує перспективу лікування раку.

Як це буде працювати?

У хворого на рак буде взятий зразок крові. При цьому його Т-клітини будуть вилучені, а потім генетично модифіковані. Їх перепрограмують для створення рецептора, який виявляє рак.

Модернізовані клітини будуть вирощуватися у величезних кількостях в лабораторії і потім повертатися пацієнту.

Варто зазначити, що дослідження були перевірені тільки на тваринах, і на клітинах в лабораторії. Ще знадобиться велика кількість перевірок, перш ніж можна буде почати випробування на людях.

Нагадаємо, що вчені назвали п'ять ранніх симптомів раку, які ігноруються. При цьому список найбільш ранніх симптомів раку склали британські вчені-онкологи.

Медики вважають, що самий серйозний фактор ризику розвитку онкології - це вік, оскільки в 60% рак діагностують у людей, старших 65 років. При цьому при будь-якому збої в організмі, необхідно звертатися до фахівців, а не ігнорувати це і списувати на вік.

Раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, які вправи знижують ризик розвитку 7 видів раку. Вчені прийшли до висновку, що фізичні вправи значно знижують ризик захворювання раком. Щоб це з'ясувати, вони провели дослідження на 750 тисяч людей.

В середньому для середньостатистичної людини помірні навантаження від 2,5 до 5 годин вправ на тиждень значно знижують ризик захворювання на рак. Якщо ж виконуються вправи з високими навантаженнями, то достатньо 1-2 годин.