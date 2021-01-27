Військові ліцеїсти презентували кліп на честь Героїв Крут: потужне відео

Львівські ліцеїсти презентували кліп про героїв Крут (фото: скріншот з відео)

До Дня пам'яті героїв Крут, 103-ю річницю якого українці відзначатимуть 29 січня, львівські військові ліцеїсти записали музичний кліп "У полі під Крутами".

У твір закладали філософію того, що патріотична молодь - як століття тому, так і нині - готова захищати свою країну до останнього подиху. Про це передає АрміяInform.

"Другорядними є зброя й однострій - важливий дух та ідея, в яку ти віриш! Адже й тим, хто поліг під Крутами, і тим, хто став на шлях здобуття військової освіти зараз, десь по 17-20 років. Зовсім юні. І попри сторічний розрив Україна має гідних громадян!" - пояснила режисер креативної команди VIVIDPRO Вікторія Холстиніна, розповідаючи про процес роботи над цим художнім проектом.

Автором слів і музики до пісні став львівський бард-композитор Олександр Шевченко. Кліп записували в одній з місцевих студій звукозапису. Співаки та виконавці ігрових ролей у кліпі - учні Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут Борис Загорулько, Захар Бойко, Владислав Пірожок.

За словами режисерки, зйомки почалися ще восени минулого року. "У полі під Крутами" знімали як в павільйоні, так і під час серії натурних зйомок.

Львівські військові ліцеїсти записали пісню на честь Героїв Крут (фото: armyinform.com.ua)

"Оскільки ліцей має ім’я Героїв Крут, щоб показати спадковість духу та традицій українських захисників, один з ліцеїстів був вбраний у стрій безпосереднього учасника бою під станцією Крути, а двоє інших - у сучасний польовий однострій українського війська й парадний однострій", - розповіла Холстиніна.

Як зізнаються члени креативної команди, ліцеїсти як актори-аматори працювали зі надзвичайної самовіддачею.

Відео: Львівські військові ліцеїсти презентували пісню на честь Героїв Крут

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