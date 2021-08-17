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В Одесі відгримів концерт опальної Ані Лорак: повний зал і черга на вході

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Одеса, Вівторок 17 серпня 2021 09:01
В Одесі відгримів концерт опальної Ані Лорак: повний зал і черга на вході Фото: Ані Лорак дала концерт в Одесі (facebook. com. AniLorak)
Автор: Людмила Жукова

Ані Лорак виступила в Одесі в клубі "Ітака". Вона не давала концертів в Україні останні сім років.

У нашому матеріалі читайте, як пройшов виступ опальної співачки.

Незважаючи на критику активістів перед концертом, сам виступ пройшов спокійно. Ніяких провокацій не було. Лорак зібрала повний зал, незважаючи на дорожнечу квитків. На захід стояла черга фанатів.

Лорак вийшла на сцену і звернулася з промовою до відданих фанатів.

"Як довго ми чекали зустрічі з вами. Боже мій, що відбувається! Яке щастя вас сьогодні бачити і знати, що в залі зібралися мої улюблені і рідні люди. Мої глядачі, тільки мої. Я нікому вас не віддам", - сказала співачка.

Зазначимо, що на концерті прозвучали пісні українською мовою ("Розкажи мені", "Мрій про мене, мрій") у виконанні співачки.

Зазначимо, що останні сім років Лорак з дочкою проживає у Росії і активно там гастролює.

Як ми раніше писали, організатор шоу Ані Лорак в Одесіе закликав "гнати українців поганою мітлою".

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Ані Лорак
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