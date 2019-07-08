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Зеленський пропонує скасувати норму про 60 днів для пенсіонерів з ОРДЛО

Новини » Політика    08.07.2019 - 18:34
Зеленський пропонує скасувати норму про 60 днів для пенсіонерів з ОРДЛО
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави пропонує встановити строк в один рік

Президент України Володимир Зеленський пропонує строк в один рік, у який пенсіонери з ОРДЛО зможуть виїхати з окупованої території для отримання української пенсії. Про це він сказав у ході саміту "Україна-ЄС" у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава держави зазначив, що наразі строк складає 60 днів.

"Я  в цілому вам хочу сказати, які кроки ми запропонували, щоб Мінськ продовжився, і ми вирішили питання зупинення вогню. Хочеться, щоб найближчим часом ми зупинили цю війну. Ви знаєте, щоб отримати пенсію, людина повинна раз у 60 днів ( пересікати КПВВ для отримання пенсії - ред.)... Ми запропонували наступний крок: будь-ласка давайте розширимо людям бути людьми. Ми запропонували строк у 1 рік. Хоча я дуже хочу сподіватись, що за рік у нас не буде війни", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в середині червня правозахисна організація Human Rights Watch закликала Україну спростити процедуру виплат пенсій жителям окупованого Донбасу.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз заявила, що Україна може позбавити пенсій жителів окупованого Донбасу, які отримають російські паспорти.

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