Розкрила таємницю: колишня дружина Потапа розповіла, чому п'ять років приховували розлучення

Ірина Горова (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Ірина Горова через довгі роки розповіла про своє розлучення з Потапом

Ірина Горова зробила зізнання про особисте життя. Колишня дружина Потапа розповіла, що вони приховували своє розлучення щоб захистити своїх дітей від зайвого стресу. Крім того, вони не хотіли, щоб їх обговорення особистого життя посилило ситуацію. Про це Ірина розповіла в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна"

Але вони намагалися зробити так, щоб діти не відчували стресу, і щоб зайві обговорення їх особистого життя не погіршили ситуацію.

Ірина зазначила, що є речі, про які не хочеться читати в ЗМІ, наприклад про їх розлучення. Крім того, є діти, партнери, на яких це могло б вплинути теж.

Варто зазначити, що причиною розлучення Ірини і Потапа ЗМІ називали Настю Каменських, з якої відомому виконавцю давно приписують роман. За даними ЗМІ, він живе разом з Настею в заміському будинку.

Ірина Горова з дочкою від першого шлюбу, сином і Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Ірина розповіла, що перший раз вискочила заміж в 16 років. При цьому це було "не по зальоту". Тоді вона вирішила проявити самостійність і свій характер. У 18 років Ірина народила дочку Наталю.

Коли Ірина ще формально була одружена, вона зустріла Потапа і закохалася в нього по вуха. За її словами, тоді їй було близько 25 років, а Потапу - 19. Але до того, як у них зав'язалися романтичні стосунки, вони спочатку дружили.

"Але дружба між чоловіком і жінкою неможлива, та все ж у нас трапився роман. На той момент з чоловіком нас вже нічого не пов'язувало", - розповіла Ірина.

Закохані одружилися в 1999 році, а в 2008 у них народився син Андрій. Ірина розповіла, що зараз її колишні чоловіки дружать і зустрічаються на її дні народження.

Горова жартує, що вони всі дружать і у них велика італійська сім'я. Вона також розповіла, що Потап не відразу впустив її в шоу-бізнес, але потихеньку вони створили свою компанію. До цього Іра працювала в банківській сфері.

Потап займається творчими питаннями, а Ірина відповідає за фінансову частину і вона не любить, коли її називають колишньою дружиною Потапа.

Нагадаємо, що Потап захопив мережу спортивним досягненням в баскетболі, яким він захоплюється крім пробіжок.

Раніше повідомлялося про те, що падчерка Потапа розбурхала мережу знімком в білизні.