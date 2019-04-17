Раскрыла тайну: бывшая жена Потапа рассказала, почему пять лет скрывали развод

Ирина Горовая (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Ирина Горовая спустя долгие годы рассказала о своем разводе с Потапом

Ирина Горовая сделала признание о личной жизни. Бывшая жена Потапа рассказала, что они скрывали свой развод чтобы оградить своих детей от ненужного стресса. Кром того, они не хотели, чтобы обсуждение их личной жизни усугубило ситуацию. Об этом Ирина рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина"

Но они пытались сделать так, чтобы дети не испытывали стресса, и чтобы лишние обсуждения их личной жизни не усугубили ситуацию.

Ирина отметила что есть вещи, о которых не хочется читать в СМИ, например о их разводе. Кром того, есть дети, партнеры, на которых это могло бы тоже повлиять.

Стоит отметить, что причиной развода Ирины и Потапа СМИ называли Настю Каменских, с которой известному исполнителю давно приписывают роман. По данным СМИ, он живет вместе в Настей в загородном доме.

Ирина Горовая с дочерью от первого брака, сыном и Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Ирина рассказала, что первый раз выскочила замуж в 16 лет. При этом это было "не по залету". Тогда она решила проявить самостоятельность и свой характер. В 18 лет Ирина родила дочь Наталью.

Когда Ирина еще формально была замужем, она встретила Потапа и влюбилась в него по уши. По ее словам, тогда ей было около 25 лет, а Потапу - 19. Но до того, как у них завязались романтические отношения, они сначала дружили.

"Но дружба между мужчиной и женщиной невозможна, и все-таки у нас случился роман. На тот момент с мужем нас уже ничего не связывало", - рассказала Ирина.

Влюбленные поженились в 1999 году, а в 2008 у них родился сын Андрей. Ирина рассказала, что сейчас ее бывшие мужья дружат и встречаются на ее дне рождения.

Горовая шутит, что они все дружат и у них большая итальянская семья. Она также рассказала, что Потап не сразу впустил ее в шоу-бизнес, но потихоньку они создали свою компанию. До этого Ира работала в банковской сфере.

Потап занимается творческими вопросами, а Ирина отвечает за финансовую часть и она не любит, когда ее называют бывшей женой Потапа.

Напомним, что Потап восхитил сеть спортивным достижением в баскетболе, которым он увлекается помимо пробежек.

Ранее сообщалось о том, что падчерица Потапа взбудоражила сеть снимком в белье.