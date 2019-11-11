Расистський скандал на матчі "Шахтар"- "Динамо": нові деталі витівки фанатів

Матч між командами "Динамо" і "Шахтар" у Харкові закінчився гучним скандалом. На грі фанати "Динамо" повели себе потворно і викрикували образливі образи на адресу темношкірих гравців гірників. Зокрема, Дентіньо і Тайсона. Футболісти покинули поле зі сльозами. Після матчу гравці, яких ображали, відмовилися давати які-небудь коментарі, повідомляється в сюжеті "Профутбол".

Фанати довели Тайсона до сліз (facebook.com.footballuablog)

Футболісти "Динамо" відреагували на образливий інцидент.

"Там щось кричали, він зупинив. Я вважаю, що так не повинно бути", - сказав воротар киян Георгій Бущан.

Зазначимо, що після скандального епізоду Тайсон зупинився, вибив м'яч в бік трибуни і показав неадекватним уболівальникам середній палець.

Матч Динамо і Шахтаря в Харкові (YouTube/Профутбол)

Після гри команда "Динамо" опублікувала у своєму Twitter пост, що у футболі немає місця расизму. А на сторінці гірників у соцмережі написали, що "Шахтар" виступає категорично проти расизму, клуб засуджує поведінку фанатів і закликає футбольні органи зупинити расизм у футболі.