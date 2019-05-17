Расист і гомофоб: у легенди світового кіно хочуть забрати нагороди

Ален Делон опинився в центрі скандалу на Каннському кінофестивалі. Легенду світового кіно хочуть позбавити головної нагороди церемонії - "Золотої пальмової гілки". Про це повідомляє RT.

Вся справа в тому, що організація "Жінки і Голівуд", зажадала від організаторів Каннського фестивалю позбавити актора всіх нагород через його скандальні вислови про одностатеві шлюби і рівноправність жінок.

Алена Делона хочуть позбавити премій Каннського фестивалю через расизм (фото: instagram.com/alaindelon.official)

Організація звинувачує легендарного актора в сексизмі, расизмі і гомофобії. Відомо, що в своїх коментарях щодо одностатевих шлюбів, Делон неодноразово заявляв, що одностатеві пари не повинні всиновлювати дітей, а "жінки зайшли занадто далеко, вимагаючи рівних прав з чоловіками".

Алена Делона хочуть позбавити премій Каннського фестивалю через расизм (фото: instagram.com/alaindelon.official)

Відзначимо, що організатори фестивалю відмовляються йти на поступки і не згодні виконувати вимоги правозахисниць. У Каннах стверджують, що вони вручали йому "не Нобелівську премію миру, а Золоту пальмову гілку за його акторську кар'єру".

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