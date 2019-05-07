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Названо найкращі фільми десятиліття (відео)

STYLERФільми і серіали    07.05.2019 - 20:33
Названо найкращі фільми десятиліття (відео)
Кадр з фільму "Божевільний Макс: Дорога люті" (youtube.com/Warner Bros. Pictures)

Експерти вибрали топ найкращих фільмів за останні 10 років

"Божевільний Макс: Дорога люті" названий кращим фільмом, які вийшли на широкі екрани в період з 1 січня 2010 року до 1 квітня 2019 року. Про це пише видання World of Reel, яке опитало 250 професіоналів кіноіндустрії.

Кожен з учасників опитування повинен був назвати п'ять кращих на його думку картин минулих 10 років. Всього у рейтинг, наданий World of Reel, увійшло 75 стрічок.

Крім постапокаліптичного екшна "Божевільний Макс" (2015 рік, реж. Джордж Міллер) у трійку кращих увійшли також драматичний фільм "Дерево життя" (2010 рік, реж. Терренс Малік) і екранізація "Місячне світло" (2016 рік, реж. Баррі Дженкінс).

П'ятірку кращих фільмів десятиліття замикають екзистенціальна притча "Юність" Річарда Лінклейтера, зйомки якого тривали 11 років - з літа 2002 року по жовтень 2013-го, і біографічна драма Девіда Фінчера "Соціальна мережа".

Топ-10 фільмів десятиліття:

Божевільний Макс: Дорога люті

Трейлер фільму "Божевільний Макс: Дорога люті"

Дерево життя

Трейлер фільму "Древо життя"

Місячне світло

Трейлер фільму "Місячне світло"

Юність

Трейлер фільму "Юність"

Соціальна мережа

Трейлер фільму "Соціальна мережа"

Майстер

Трейлер фільму "Майстер"

Рома

Трейлер фільму "Рома"

Примарна нитка

Трейлер фільму "Примарна нитка"

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