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Російські ЗМІ ідентифікували мародера з Polaroid в Ірпені

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Ірпінь, П'ятниця 27 травня 2022 13:59
Російські ЗМІ ідентифікували мародера з Polaroid в Ірпені Фото: російський мародер Павло Пілантов (t.me/zedigital)
Автор: Ілона Свиридова

Російським військовослужбовцем, який в одній з квартир в Ірпені залишив своє фото на Polaroid, виявився десантник Павло Пілантов. Мародер вломився в квартиру місцевої жительки, вкрав прикраси і забув під килимом своє фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Важливі історії".

За даними видання, на фото виявився 25-річний Павло Пілантов, уродженець міста Кандалакша (Мурманська область). В останні роки Пілантов проживає у Пскові і служить у 104-му гвардійському десантно-штурмовому полку (військова частина 32515), який займався зачисткою Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

"Важливі історії" пишуть, що про приналежність Пілантова до підрозділу стало відомо зі злитої бази даних судових приставів, які не перший рік намагаються стягнути нього більше 70 тисяч рублів боргів. Його розшукують пристави Псковської і Новгородської областей.

Редакції вдалося додзвонитися до батька військовослужбовця, але той відмовився спілкуватися з пресою. При цьому видання зазначає, що напередодні віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже заявив, що російським мародером виявився дехто Микита Третьяков. І зазначає, що міністр помилився.

Як докази наводиться те, що у чоловіка на фото темні очі, а у Третьякова світлі. Крім того, Третьяков продовжував вести соцмережі під час війни, що не характерно для військових, які беруть участь у "спецоперації". А його родичі стверджують, що він вже кілька років не служить і не залишав територію Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цей російський окупант просто не розібрався, як працює Polaroid, і залишив своє фото на місці злочину.

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Мародерство Війна Росії проти України
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