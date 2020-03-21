ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області просять ввести надзвичайний стан

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 09:18
У Чернівецькій області просять ввести надзвичайний стан
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В регіоні офіційно підтверджені 25 випадків коронавіруса

Мер Чернівців Олексій Каспрук звернувся до президента, прем'єр-міністра і секретаря Ради національної безпеки і оборони з проханням про введення на території області надзвичайного стану після нових випадків коронавіруса в регіоні. Про це йдеться у відеозверненні Каспрука Facebook.

За його словами, кількість хворих буде зростати і необхідно посилити заходи контролю над ситуацією, що дозволить зробити введення надзвичайного стану.

"Звернувся сьогодні до президента України, секретаря РНБО, Прем'єр-міністра України з проханням ввести на території Чернівецької області та у відповідності міста Чернівці надзвичайний стан. ...Переконаний, що саме введення надзвичайного стану дозволить мобілізувати ресурси держави, регіональної влади, підприємств, установ і організацій на боротьбу з коронавіруса", - повідомив Каспрук.

Нагадаємо, 20 березня в Чернівецькій області підтвердили 10 нових випадків коронавіруса. Всього в області зафіксовано 25 випадків зараження COVID-19. Станом на 21 березня в Україні виявили в цілому 41 випадок захворювання коронавірусом, з них три - летальних.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами заступника глави МВС Антона Геращенка, у разі масового розповсюдження коронавіруса влада готова ввести режим надзвичайного стану на території всієї України.

Тернопільська ОДА схвалила введення надзвичайної ситуації в області У Львівській області у 44 осіб підозрюють коронавірус
Новини України надзвичайний станКоронавірусЧерновицкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся