Утро без кофе: 6 способов повысить энергию без кофеина

Чтобы повысить производительность и энергию, люди часто полагаются на кофеиновые продукты. Есть определенные способы, которые помогут сделать это очень просто.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Как повысить энергию

Усталость может быть вызвана рядом проблем, в частности, недосыпанием, диетой и другими факторами образа жизни.

Ежедневные калории

Врач Джефф Фостер предложил утром употреблять такие продукты, как каша или яйца, прежде чем наслаждаться обедом, насыщенным клетчаткой, полезными жирами и белком, например курицей или супом.

Определенная пища может повлиять на концентрацию и привести к усталости. Относительно здоровой пищи доктор Фостер посоветовал людям готовить ее перед работой, чтобы у них не было соблазна съесть бутерброд, поскольку это быстрее.

Пейте воду

Диетолог Эмма Торнтон рассказала, что недостаточное потребление воды может истощать вашу энергию.

Следует иметь воду под рукой, так как вы не будете забывать ее пить.

Ходьба

Вы можете попробовать каждый день гулять, это поможет вам лучше спать. Доктор Фостер также рекомендовал выполнять упражнения, ускоряющие сердечный ритм и заставляющие дышать.

Регулярные упражнения

Физические упражнения - отличный способ повысить уровень энергии. Итак, старайтесь заниматься упражнениями средней интенсивности не менее 30 минут большую часть дней в неделю, вместо того чтобы ждать наступления выходных.

Избегайте алкоголя

Алкоголь может вынудить вас потерять первую стадию быстрого сна. Напиток следует пить только по выходным, но если хотите среди недели, то пейте его только во время еды.

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