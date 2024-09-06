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Ранок без кави: 6 способів підвищити енергію без кофеїну

П'ятниця 06 вересня 2024 10:51
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Ранок без кави: 6 способів підвищити енергію без кофеїну Які способи допоможуть підвищити рівень енергії (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб підвищити продуктивність та енергію люди часто покладаються на кофеїнові продукти. Є певні способи, які допоможуть це зробити дуже просто.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Як підвищити енергію

Втома може бути спричинена низкою проблем, зокрема недосипанням, дієтою та іншими факторами способу життя.

Щоденні калорії

Лікар Джефф Фостер запропонував вранці вживати такі продукти, як каша або яйця, перш ніж насолоджуватися обідом, насиченим клітковиною, корисними жирами та білком, наприклад куркою або супом.

Певна їжа може вплинути на концентрацію та призвести до втоми. Щодо здорової їжі, то доктор Фостер порадив людям готувати її перед роботою, щоб у них не було спокуси з’їсти бутерброд, оскільки це швидше.

Пийте воду

Дієтолог Емма Торнтон розповіла, що недостатнє споживання води може виснажувати вашу енергію.

Варто мати воду під рукою, оскільки так ви не будете забувати її пити.

Ходьба

Ви можете спробувати щодня гуляти, це допоможе вам краще спати. Доктор Фостер також рекомендував виконувати вправи, які прискорюють серцевий ритм і змушують дихати.

Регулярні фізичні вправи

Фізичні вправи - чудовий спосіб підвищити рівень енергії. Отже, намагайтеся займатися вправами середньої інтенсивності не менше 30 хвилин більшу частину днів на тиждень, замість того, щоб чекати настання вихідних.

Уникайте алкоголю

Алкоголь може змусити вас втратити першу стадію швидкого сну. Напій варто пити лише у вихідні, але якщо хочете серед тижня, то пийте його лише під час їжі.

Відкладіть телефон

Телефони можуть впливати на вироблення мелатоніну організмом, тобто і на сон. Варто відпочити від телефону ввечері, можливо, вибрати книгу, якщо виникне бажання потягнутись до пристрою.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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