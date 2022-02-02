У мережі з'явилися групи підтримки стрілка Рябчука: фейки, збір грошей, шахрайство

Нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв товаришів по службі на "Південмаші" у Дніпрі вночі 27 січня, і жертвами стали 5 людей, і ще 5 були поранені. 20-річному стрілку пред'явили підозри за трьома статтями, суд його заарештував до 27 березня, триває розслідування обставин трагедії, сам же Рябчук називає причиною вчинку - помсту за знущання у військовій частині.

Одночасно з цим у затриманого з'явилася група підтримки в Facebook, з тисячами підписників - проте паблік вже звинуватили в шахрайських діях.

Суперечка між захисниками Рябчука в мережі

Так, учасники спільноти "На підтримку Артема Рябчук" розповідають, що займаються збором коштів для стрілка. Зокрема, щоб оплатити послуги адвоката, а також на продукти та речі.

Крім того, в групі закликають домогтися скасування довічного терміну - інспірують створення петиції, для розгляду якої знадобилося б 25 тисяч підписів.

У пабліку обговорюють подію, діляться думками про її причини, висловлюються про Рябчука як про жертву обставин. При цьому в коментарях також висловлюється скорбота про вбитих ним чотирьох хлопців-товаришів по службі та одну дівчину-контролерку на КПП.

Нижче - скріни з деякими постами про Рябчука з цієї сумнівної групи в Facebook, що вже була заблокована:

Видалена у Фейсбуці "багатотисячна" група на підтримку Рябчука (фото: скрін facebook.com/groups)

Прихильники Рябчука попереджають про шахраїв

Важливо зауважити, що паралельно з таким "збором грошей" для Рябчука в Фейсбуці є інша група з аналогічною назвою, але там ніяких зборів коштів не оголошували - мовляв, тільки добровільно.

Так, в пабліку з таким же ім'ям "На підтримку Артема Рябчук", але з набагато меншою кількістю підписників (на момент написання публікації - майже 600 юзерів) зробили оголошення, попередивши про шахраїв, які можуть нажитися на резонансі та співчуваючих людях.

Ще одна спільнота на підтримку Рябчука, але з набагато меншим числом підписників (фото: скрін facebook.com/groups)

"Тим часом фейкова група з 9000 людей продовжує блокувати адвокатів. І інших ошуканих на гроші учасників #шахраї", - пише харків'янин з ніком Харрісон Уеллс.

Також він вказав у публікації посилання, яке веде на ту саму групу про Рябчука зі збором коштів - тепер цю спільноту в мережі вже було "знесено".

Одна група на підтримку Рябчука попереджає про шахрайство з боку іншого аналогічного пабліку (фото: скрін facebook.com/groups)

Паралельно з цим деякі користувачі мережі продовжують то "виправдовувати" строковика, який влаштував бійню на "Південмаші", то вказувати на необхідність нести відповідь за такі дії перед законом, наголошуючи, що вбивство залишається вбивством.

У мережі дають різні оцінки діям Рябчука (фото: скрін facebook.com/groups)

Також в пабліку можна побачити ряд публікацій з фейковими повідомленнями про Рябчука - нібито він був виявлений повішеним в СІЗО, озвучуються різноманітні "теорії змови", начебто стрілка накачали наркотиками, або що змусили зізнатися в розстрілі, та інше...

У мережі озвучують домисли про Рябчука і стрілянину на "Південмаші" в Дніпрі (фото: скрін facebook.com/groups)

Що відомо про Рябчука, Відео його зізнання

Як розповів Антон Геращенко, 20-річний призовник строкової служби з міста Ізмаїла Одеської області Артем Рябчук виріс без батька, був неодружений, раніше проблем із законом у нього не було.

До вступу на службу закінчив аграрно-технічний коледж. Після навчання встиг попрацювати комірником.

На службу вступив восени 2021 року. Жодних відхилень в Нацгвардії за ним не помічали, поведінка у нього було нормальне і товариші по службі нічого дивного за ним раніше не помічали.

Затримання Артема Рябчука, який розстріляв нацгвардійців у Дніпрі (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

"У першу чергу перед слідством стоятиме питання: що послужило мотивом для того, щоб вчинити такий жахливий злочин? В першу чергу буде вивчатися питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі", - повідомив Геращенко.

Він додав, що Рябчук пройшов медичну комісію, за висновками якої йому було надано право доступу до бойової зброї.

У мережі раніше публікували відео з розповіддю Рябчука про розстріл варти:

За словами заступника голови МВС Євгена Єніна, поки рано говорити про мотиви, але напередодні стало відомо, що Рябчука могли зацькувати інші солдати після того, як він намагався запобігти конфлікту у військовій частині та звернувся до командування.