Рамазан-байрам 2025: точная дата, традиции и что нельзя делать

Рамазан-байрам - один из важнейших праздников в исламе, который знаменует завершение священного месяца Рамадан. Празднование имеет глубокую историю, устоявшиеся традиции и особые правила, которые необходимо соблюдать.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, когда в 2025 году отмечают Рамазан-байрам и как это правильно делать.

Когда празднуют Рамазан-байрам в 2025 году

Рамазан-байрам - это один из важнейших мусульманских праздников, который завершает священный месяц Рамадан. В 2025 году его будут праздновать 30 марта, сразу после завершения поста. Дата меняется каждый год, поскольку определяется по лунному календарю.

Празднование начинается с наступлением новолуния, что знаменует начало нового месяца. Рамазан-байрам длится три дня, во время которых мусульмане посещают мечети, проводят время с родными и помогают нуждающимся.

Главный день празднований начинается с утренней молитвы Ид-намаз в мечетях. После этого люди собираются за щедрым столом, обмениваются подарками и принимают гостей.

История праздника Рамазан-байрам

Традиция празднования Рамазан-байрам берет начало со времен пророка Мухаммеда, который, по преданию, установил этот праздник в 624 году. Уже много веков он отмечается в мусульманских странах, таких как Египет, Турция, Афганистан, Пакистан и другие.

Это второй по значению праздник в исламе после Курбан-байрама. В арабском языке он называется "Ид-аль-Фитр", что означает "Праздник разговения". В течение месяца Рамадан мусульмане соблюдают строгий пост, отказываясь от еды и питья в светлое время суток.

Рамазан-байрам символизирует завершение поста и напоминает о важности милосердия, единства и духовного очищения. В этот день люди просят друг у друга прощения и стремятся начать новый этап в жизни с чистыми помыслами.

Праздничная молитва на Рамазан-байрам в Индии, возле Тадж-Махала (фото: Википедия)

Как празднуют Рамазан-байрам

Празднование Рамазан-байрам начинается с вечерней молитвы в мечетях и длится несколько дней. Утром первого дня мусульмане собираются для праздничной молитвы Ид-намаз, после которой посещают родственников и соседей.

Важной традицией является подача милостыни (закят аль-фитр) нуждающимся, что символизирует доброту и щедрость. Праздничный стол наполняют традиционными блюдами, сладостями и фруктами, однако алкоголь и запрещенные продукты не употребляются.

Дети получают подарки и угощения, участвуют в праздничных играх и развлечениях. Люди посещают кладбища, чтобы помолиться за усопших родных и вспомнить их добрыми словами. Также принято просить прощения у родных и знакомых, чтобы войти в новый период с чистым сердцем.

Что нельзя делать в Рамазан-байрам

В этот день запрещено работать, заниматься домашними делами и любым физическим трудом.

Нельзя ссориться, оскорблять других, конфликтовать или сквернословить, поскольку праздник должен символизировать гармонию и доброжелательность.

Отказ в помощи тем, кто в ней нуждается, также считается серьезным нарушением традиций. Нежелательно забывать о милостыне, ведь помощь нуждающимся является обязательной частью празднования.

Нельзя пренебрегать молитвой и духовными практиками, ведь это особое время для благодарности и размышлений. Важно не оставаться в одиночестве, ведь это время единства, общения и укрепления семейных связей.

Рамазан-байрам - это возможность начать новый этап в жизни с обновленным духом, чистыми помыслами и открытым сердцем.

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