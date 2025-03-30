Рамазан-байрам 2025: точна дата, традиції та що не можна робити

Рамазан-байрам - одне з найважливіших свят в ісламі, яке знаменує завершення священного місяця Рамадан. Святкування має глибоку історію, усталені традиції та особливі правила, яких необхідно дотримуватися.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, коли у 2025 році відзначають Рамазан-байрам та як це правильно робити.

Коли святкують Рамазан-байрам у 2025 році

Рамазан-байрам - це один із найважливіших мусульманських свят, який завершує священний місяць Рамадан. У 2025 році його святкуватимуть 30 березня, відразу після завершення посту. Дата змінюється щороку, оскільки визначається за місячним календарем.

Святкування починається з настанням молодика, що знаменує початок нового місяця. Рамазан-байрам триває три дні, під час яких мусульмани відвідують мечеті, проводять час із рідними та допомагають нужденним.

Головний день святкувань розпочинається з ранкової молитви Ід-намаз у мечетях. Після цього люди збираються за щедрим столом, обмінюються подарунками та приймають гостей.

Історія свята Рамазан-байрам

Традиція святкування Рамазан-байрам бере початок із часів пророка Мухаммеда, який, за переказами, встановив це свято у 624 році. Вже багато століть воно відзначається в мусульманських країнах, таких як Єгипет, Туреччина, Афганістан, Пакистан та інші.

Це друге за значенням свято в ісламі після Курбан-байраму. В арабській мові воно має назву "Ід-аль-Фітр", що означає "Свято розговіння". Протягом місяця Рамадан мусульмани дотримуються суворого посту, відмовляючись від їжі та пиття у світлий час доби.

Рамазан-байрам символізує завершення посту та нагадує про важливість милосердя, єдності та духовного очищення. У цей день люди просять один в одного пробачення та прагнуть почати новий етап у житті з чистими помислами.

Святкова молитва на Рамазан-байрам в Індії, біля Тадж-Махалу (фото: Вікіпедія)

Як святкують Рамазан-байрам

Святкування Рамазан-байрам починається з вечірньої молитви в мечетях та триває кілька днів. Вранці першого дня мусульмани збираються для святкової молитви Ід-намаз, після якої відвідують родичів і сусідів.

Важливою традицією є подання милостині (закят аль-фітр) нужденним, що символізує доброту та щедрість. Святковий стіл наповнюють традиційними стравами, солодощами та фруктами, проте алкоголь та заборонені продукти не вживаються.

Діти отримують подарунки та частування, беруть участь у святкових іграх та розвагах. Люди відвідують кладовища, щоб помолитися за покійних рідних і згадати їх добрими словами. Також прийнято просити пробачення в рідних і знайомих, щоб увійти в новий період із чистим серцем.

Що не можна робити в Рамазан-байрам

У цей день заборонено працювати, займатися домашніми справами та будь-якою фізичною працею.

Не можна сваритися, ображати інших, конфліктувати чи лихословити, оскільки свято має символізувати гармонію та доброзичливість.

Відмова в допомозі тим, хто її потребує, також вважається серйозним порушенням традицій. Небажано забувати про милостиню, адже допомога нужденним є обов’язковою частиною святкування.

Не можна нехтувати молитвою та духовними практиками, адже це особливий час для вдячності та роздумів. Важливо не залишатися наодинці, адже це час єдності, спілкування та зміцнення родинних зв’язків.

Рамазан-байрам - це можливість почати новий етап у житті з оновленим духом, чистими помислами та відкритим серцем.

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