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Ракетний обстріл Миколаєва: хлопчик Вова дожив до дня народження завдяки важливому правилу

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Миколаїв, П'ятниця 01 липня 2022 20:38
Ракетний обстріл Миколаєва: хлопчик Вова дожив до дня народження завдяки важливому правилу Фото: сім'ї в Миколаєві, яка вижила після російського обстрілу, влаштували приємний сюрприз (скріншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

Під час російського масивного ракетного удару по Миколаєву 29 червня жертв серед мирних громадян могло виявитися більше - жінка з двома дітьми вціліли завдяки правилу двох стін і врятувалися з-під завалів багатоповерхівки, куди нещодавно переїхали зі свого селища, рятуючись від атак окупантів.

Через ворожу ракету, яка влучила в під'їзд нового будинку сім'ї, хлопчик міг не дожити один день до свого дня народження.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

Щоб підтримати іменинника в його в особисте свято влада міста вирішила зробити приємний сюрприз.

У кафе до хлопчика з сестрою і мамою - батько хлопця відправився на захист батьківщини ще в перші дні повномасштабного нападу РФ - градоначальник прийшов з подарунками.

Ракетний обстріл Миколаєва: хлопчик Вова дожив до дня народження завдяки важливому правилуРакетний обстріл Миколаєва: хлопчик Вова дожив до дня народження завдяки важливому правилу

Мер Миколаєва прийшов до сім'ї, що пережила ракетний удар, з подарунками в день народження хлопчика (фото: скріншот з відео)

Вові вручили коробки з моніторними навушниками (якраз до комп'ютера, який синові купує на день народження мама) і портативною колонкою.

"Ого!" - сяяв від щастя хлопчик, захоплюючись несподіваними презентами від гостя.

Разом з сином його дитячу щиру радість поділили і старша сестра з мамою - сім'я іменинника, тільки-тільки переживши криваву ракетну атаку загарбників, змогла відволіктися від війни хоча б на цей час.

Ракетний обстріл Миколаєва: хлопчик Вова дожив до дня народження завдяки важливому правилуРакетний обстріл Миколаєва: хлопчик Вова дожив до дня народження завдяки важливому правилуРакетний обстріл Миколаєва: хлопчик Вова дожив до дня народження завдяки важливому правилу

Хлопчик з сестрою радіють подарункам і сюрпризу, а мама - що може відзначити день народження сина (фото: скріншот з відео)

Ракетний удар по Миколаєву і правило двох стін

Як розповіла мама Вови, в день обстрілу 29 червня вони були у квартирі в коридорі, відкрили двері. Спочатку почули моторошний гул, потім був вибух. Дочка жінки голосно кричала, а син ошелешено тільки І сказав: "Мама, мені погано". Кругом після руйнування під'їзду будинку стояли стовпи пилу, але всі троє, на щастя, вціліли та вибралися з-під завалів і уламків.

Ракетний обстріл Миколаєва: хлопчик Вова дожив до дня народження завдяки важливому правилу

У Миколаєві сім'я пережила ракетний удар РФ по багатоповерхівці (фото: скріншот з відео)

Жінка зазначила, що дотримання правила двох стін і допомогло родині вижити.

Нагадаємо, що таке правило полягає в наступному:

  • від небезпеки вас повинно відокремлювати не менше 2 стін, тому що одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга буде захищати від уламків стін, віконного скла і т. д. зазвичай це тамбур, коридор або передпокій;
  • підвал або гараж з одним виходом - це пастка. Сучасні підземні паркінги та підвали в більшості будинків спроектовані з двома і більше виходами, і це безпечно.

Відео: у Миколаєві організували приємний сюрприз хлопчикові на день народження, який з сім'єю врятувався від російських ракетних ударів по житловому будинку

Нагадаємо, 29 червня російські війська випустили по Миколаєву понад 10 ракет всього за пів години. Під атаку потрапила багатоповерхівка, а жертвами удару стали 4 людини, і ще 5 отримали поранення.

Додамо, перед цим ми розповідали, що захисниця України показала зворушливе відео зустрічі з мамою.

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Миколаїв Александр Сенкевич ракетный удар Війна Росії проти України
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