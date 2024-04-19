"Обломок застрял в миллиметре от аорты". Во Львове медики чудом спасли защитника

Во Львове команда кардиохирургов Больницы Святого Пантелеймона и Института Амосова спасли защитника, в груди которого застрял обломок вражеского боеприпаса размером с 1,5 сантиметра.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Первого медицинского объединения Львова в Facebook .

История спасения защитника

42-летний Роман Клиза из Волыни. До полномасштабного вторжения работал водителем за границей. В ряды ВСУ присоединился в день начала большой войны. Роман стал аэроразведчиком. В декабре прошлого года получил тяжелое ранение.

"Мы вышли на позиции и только подошли к блиндажу, как к нам прилетел дрон. Дальше ничего не помню", - рассказывает защитник.

В результате этой атаки один из побратимов погиб, а Романа доставили в госпиталь в Днепр, где он 9 дней провел в коме.

У защитника была тяжелая минно-взрывная травма, повредившая участок в правой части мозга. Один из обломков снаряда застрял в грудной клетке мужчины прямо в миллиметре от дуги аорты и трахеи. В любой момент частица металла могла повредить аорту и защитник умер бы в считанные секунды.

Роман Клиза (фото: facebook.com/1tmolviv)

Как только состояние Романа стабилизировалось, его перевели в столичную больницу, а затем во Львов, где медики провели обследование и составили план хирургического вмешательства.

"Во время вмешательства мы раскрыли грудную клетку, мобилизовали аорту и дугу и безопасно вынули обломок, застрявший в стенке аорты, не повредив при этом жизненно важные структуры. Операция длилась два часа. Теперь жизни пациента ничего не угрожает", - рассказывает руководитель Центра сердца и сосудов Больницы Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Врачи вынули из груди защитника обломок снаряда, размером 1,5 см (фото: facebook.com/1tmolviv)

Сейчас Роман проходит реабилитацию. Из-за повреждения мозга у него была парализована левая рука, нарушена ходьба и координация. Он смог сделать свои первые шаги после недели занятий с физическим терапевтом.

"Больше всего мотивирует то, что я вижу результат. С каждым днем я делаю на несколько шагов больше, это дает надежду", - говорит воин.

Романа ждет еще нейрохирургическая операция - для восстановления дефекта черепа. Сейчас для него изготавливают индивидуальные титановые 3D пластины.

Больше всего защитник мечтает восстановиться, чтобы встретить нашу победу на двух ногах и после этого - построить дом своими руками.

Роману предстоит еще одна операция и длительная реабилитация (фото: facebook.com/1tmolviv)